Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі

Бурові платформи є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Зазначається, що бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України», – наголошує Генштаб.

До слова, у ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь.

Як повідомлялося, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.