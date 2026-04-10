Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі

glavcom.ua
Бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря
фото: Генштаб

Бурові платформи є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Зазначається, що бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України», – наголошує Генштаб.

До слова, у ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь.

Як повідомлялося, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Читайте також:

Читайте також

Мир як пауза перед новою війною
Світ та війна: п'ять жорстких законів геополітики
6 квiтня, 18:11
Костянтин Малофєєв і його роль у війні під тінню Путіна
Співавтор геноциду українців визнав: авантюра Путіна зайшла в тупик
7 квiтня, 16:56
Чи є в Кремля план і розуміння того, як має виглядати Росія з чебурнетом?
Що насправді відбувається з інтернетом у Росії та чого чекати Україні
4 квiтня, 13:55
Військові вибили окупантів із житлових будинків та взяли їх у полон
Бійці ГУР провели операцію на Запорізькому напрямку: деталі
19 березня, 12:59
Об’єкт долетів до Литви непоміченим і вибухнув у озері
Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
23 березня, 21:30
Зеленський зізнався, у чому Київ та США не можуть дійти згоди
«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини
26 березня, 11:41
Храмцов висловлював свою підтримку Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
26 березня, 17:40
Україна атакує нафтопереробні заводи в Росії
Удари України по РФ: як постраждали виробництво ракет і експорт нафти
31 березня, 11:00
Піт Гегсет пригрозив новими ударами по Ірану під час перемир’я
Пентагон назвав умову для нових ударів по Ірану
8 квiтня, 18:40

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
