Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ

Розвідка показала 3D-модель БпЛА та виявила іноземні компоненти у складі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель і складові російського розвідувального безпілотника «Князь вєщій Олєг» на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї». Про це повідомляє «Главком».

скріншот з ГУР

За даними ГУР, розробником і виробником безпілотника є російський «Науково-виробничий центр «ушкуйник». Підприємство також створювало FPV-дрони на оптоволокні «князь вандал новгородскій» та перехоплювачі «осоєд».

Опублікована модель дає змогу детально розглянути конструкцію та складові апарата. Зазначається, що безпілотник має розмах крил 2,8 метра та максимальну злітну масу 11 кг. Заявлені характеристики включають радіус дії до 45 км, тривалість польоту до 3,5 години, швидкість до 130 км/год і робочу висоту до 3 тисяч метрів.

БпЛА оснащений двома камерами. Йдеться про курсову IP-камеру китайського виробництва Shenzhen Zhongxi Security, а також гіростабілізовану оптичну систему D-80AI (КНР), яка включає тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом. Система має функції нічного бачення, а також забезпечує виявлення та супровід цілей у режимі реального часу із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Польотний контролер побудований на мікроконтролерах швейцарського бренду STMicroelectronics, виготовлених у Китаї та на Тайвані, а також на компонентах китайської CUAV Technology. Для навігації в умовах протидії радіоелектронній боротьбі використовується чотириканальна CRP-антена.

Рух апарата забезпечують два електродвигуни SunnySky китайського виробництва, встановлені на консолях крил. У ГУР звернули увагу, що, попри участь у виробництві озброєння для війни проти України, отримання державного фінансування та підготовку російських військових, НВЦ «ушкуйник» наразі перебуває під санкціями лише України, Європейського Союзу та Швейцарії. Водночас підприємство залишається поза санкційними обмеженнями інших країн коаліції.

Нагадаємо, що російські війська продовжують розбудову інфраструктури для запуску ударних безпілотників типу «Шахед» поблизу кордону з Україною.