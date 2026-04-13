Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ
ГУР показало 3D-модель російського дрона «Князь вєщій Олєг»
скріншот з відео

Розвідка показала 3D-модель БпЛА та виявила іноземні компоненти у складі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель і складові російського розвідувального безпілотника «Князь вєщій Олєг» на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї». Про це повідомляє «Главком».

Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ фото 1
скріншот з ГУР

За даними ГУР, розробником і виробником безпілотника є російський «Науково-виробничий центр «ушкуйник». Підприємство також створювало FPV-дрони на оптоволокні «князь вандал новгородскій» та перехоплювачі «осоєд».

Опублікована модель дає змогу детально розглянути конструкцію та складові апарата. Зазначається, що безпілотник має розмах крил 2,8 метра та максимальну злітну масу 11 кг. Заявлені характеристики включають радіус дії до 45 км, тривалість польоту до 3,5 години, швидкість до 130 км/год і робочу висоту до 3 тисяч метрів.

БпЛА оснащений двома камерами. Йдеться про курсову IP-камеру китайського виробництва Shenzhen Zhongxi Security, а також гіростабілізовану оптичну систему D-80AI (КНР), яка включає тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом. Система має функції нічного бачення, а також забезпечує виявлення та супровід цілей у режимі реального часу із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Польотний контролер побудований на мікроконтролерах швейцарського бренду STMicroelectronics, виготовлених у Китаї та на Тайвані, а також на компонентах китайської CUAV Technology. Для навігації в умовах протидії радіоелектронній боротьбі використовується чотириканальна CRP-антена.

Рух апарата забезпечують два електродвигуни SunnySky китайського виробництва, встановлені на консолях крил. У ГУР звернули увагу, що, попри участь у виробництві озброєння для війни проти України, отримання державного фінансування та підготовку російських військових, НВЦ «ушкуйник» наразі перебуває під санкціями лише України, Європейського Союзу та Швейцарії. Водночас підприємство залишається поза санкційними обмеженнями інших країн коаліції.

Нагадаємо, що російські війська продовжують розбудову інфраструктури для запуску ударних безпілотників типу «Шахед» поблизу кордону з Україною. 

Читайте також:

Теги: розвідка дрон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними міноборони РФ інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту
В окупованому Криму впав російський винищувач Су-30: що відомо
3 квiтня, 13:18
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден
2 квiтня, 23:57
15-річна Ільтерякова (ліворуч) здобула срібло у фіналі вправ з обручем
Російська гімнастка не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на Кубку світу
30 березня, 16:23
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що не залишить російський удар без відповіді і вимагатиме компенсації
Молдова висунула претензії Росії через пошкоджену інфраструктуру: подробиці
26 березня, 18:06
МВС не знайшло помилок у справі Назара Далецького
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового
25 березня, 18:15
Розвідка показала ексклюзивне відео
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
24 березня, 16:05
Під час зустрічі з російськими паралімпійцями Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти
Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
19 березня, 15:45
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
16 березня, 04:15
Було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
14 березня, 13:21

Соціум

Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ
Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ
Російська пропаганда в жалобі через результати угорських виборів: найцікавіше з мережі
Російська пропаганда в жалобі через результати угорських виборів: найцікавіше з мережі
Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська
Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська
Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік: деталі
Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік: деталі
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua