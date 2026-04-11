Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном

Чоловік стоїть на купі уламків у районі Корніш Ель-Мазраа в Бейруті після бомбардування столиці Ізраїлем у середу

Для Ірану ситуація в Лівані є тестом на здатність Трампа контролювати дії Ізраїлю

Дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту з Іраном опинилися під загрозою зриву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри те, що делегації обох країн уже прибули до Пакистану для вирішальних перемовин, бойові дії Ізраїлю проти «Хезболли» в Лівані створюють критичну напругу. Тегеран розглядає продовження ізраїльських ударів як порушення домовленостей про припинення вогню, укладених раніше цього тижня.

Іранська сторона наполягає, що угода з Трампом передбачала припинення атак не лише на власну територію, а й на Ліван. Натомість Беньямін Нетаньягу продовжує масштабну військову кампанію на півдні країни, ігноруючи заклики США та міжнародної спільноти до стриманості. Експерти зазначають, що для Ірану ситуація в Лівані є тестом на здатність Трампа контролювати дії ізраїльського прем’єра. Якщо атаки не припиняться, довіра до Вашингтона, яка й так перебуває на історичному мінімумі, може бути остаточно підірвана.

Можливий зрив переговорів викликає серйозне занепокоєння у світі. Світовий банк попереджає: повернення до повномасштабної війни та блокування Ормузької протоки призведуть до різкого стрибка інфляції та сповільнення глобальної економіки. Через це лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Китаю та Саудівської Аравії включилися в активні консультації, намагаючись утримати США та Іран за столом переговорів.

В Ісламабаді інтереси США представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З іранського боку в перемовинах беруть участь Аббас Арагчі та Мохаммад Багер Галібаф. Основний розрив між сторонами стосується ядерної програми Ірану та безпеки судноплавства. Досвідчені дипломати сумніваються, що масштабної угоди вдасться досягти без продовження двотижневого терміну тимчасового перемир'я, особливо з огляду на «отруєну» атмосферу через події в Лівані.

Наразі доля миру залежить від того, чи зможе американська адміністрація знайти компроміс щодо ліванського питання, яке несподівано стало центральним у відносинах Вашингтона та Тегерана.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив із різким застереженням, заявивши, що час для збереження перемир'я спливає.

Основною точкою напруження стало питання включення Лівану до двотижневої угоди про припинення вогню, яку США та Іран уклали минулого вівторка. За словами Галібафа, Ліван та вся «Вісь опору» є невід’ємними частинами домовленостей, тому продовження ізраїльських операцій Тегеран розцінює як пряме порушення режиму тиші.

До слова, угруповання «Хезболла» виступило із закликом до Бейрута відмовитися від прямого діалогу з Ізраїлем.

Приводом для такої заяви стала загибель 13 ліванських правоохоронців під час обстрілу Набатії у п'ятницю, 10 квітня. Бойовики наголосили, що поступки ворогу є небезпечними, а уряд має підтримувати позицію «опору», оскільки Ізраїль зважає лише на силу.