РФ спробувала розхитати ЄС. ЦПД заявив про штучні «протести» на Кіпрі

Акції готують під антивоєнними гаслами, але їхня мета — зірвати підтримку України та посіяти розкол у Євросоюзі

Росія намагається організувати на Кіпрі штучні проросійські акції протесту, спрямовані проти політики Європейського Союзу та підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними відомства, йдеться про кампанію, яка має на меті дискредитувати президента України Володимира Зеленського, а також рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту у €90 млрд.

До організації акцій, за інформацією ЦПД, залучені посольство Росії на Кіпрі, структури «Россотрудничества», проросійські громадські організації та так званий «Російський культурний центр», який координує діяльність.

У ЦПД зазначають, що подібні структури використовують культурні проєкти як прикриття для просування російського впливу за кордоном.

Акції планують проводити до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Водночас їхній зміст має пропагандистський характер – зокрема, із перекладанням відповідальності за війну на Україну, ЄС та НАТО.

Ключовою вимогою організаторів, за даними ЦПД, стане заклик до «негайного припинення фінансування війни в Україні з боку ЄС».

У відомстві наголошують, що подібні дії є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на підрив єдності Євросоюзу та зменшення підтримки України.

«Подібними провокативними акціями Кремль прагне зашкодити підтримці України та провокувати розкол в ЄС. Втім, штучні інспіровані Кремлем «протести» приречені на провал», – заявили у ЦПД.

Також там підкреслили, що Кіпр послідовно підтримує територіальну цілісність України, а відповідні структури ЄС вже поінформовані про характер цих акцій та осіб, причетних до їх організації.

Нагадаємо, що після розблокування кредиту на підтримку України обсягом €90 млрд та схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ наступним необхідним кроком має стати відкриття першого переговорного кластера «Основи» щодо вступу України до ЄС.