РФ спробувала розхитати ЄС. ЦПД заявив про штучні «протести» на Кіпрі

Єгор Голівець
Кремль вивів протести на Кіпр
фото: ЦПД

Акції готують під антивоєнними гаслами, але їхня мета — зірвати підтримку України та посіяти розкол у Євросоюзі

Росія намагається організувати на Кіпрі штучні проросійські акції протесту, спрямовані проти політики Європейського Союзу та підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними відомства, йдеться про кампанію, яка має на меті дискредитувати президента України Володимира Зеленського, а також рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту у €90 млрд.

До організації акцій, за інформацією ЦПД, залучені посольство Росії на Кіпрі, структури «Россотрудничества», проросійські громадські організації та так званий «Російський культурний центр», який координує діяльність.

У ЦПД зазначають, що подібні структури використовують культурні проєкти як прикриття для просування російського впливу за кордоном.

Акції планують проводити до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Водночас їхній зміст має пропагандистський характер – зокрема, із перекладанням відповідальності за війну на Україну, ЄС та НАТО.

Ключовою вимогою організаторів, за даними ЦПД, стане заклик до «негайного припинення фінансування війни в Україні з боку ЄС».

У відомстві наголошують, що подібні дії є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на підрив єдності Євросоюзу та зменшення підтримки України.

«Подібними провокативними акціями Кремль прагне зашкодити підтримці України та провокувати розкол в ЄС. Втім, штучні інспіровані Кремлем «протести» приречені на провал», – заявили у ЦПД.

Також там підкреслили, що Кіпр послідовно підтримує територіальну цілісність України, а відповідні структури ЄС вже поінформовані про характер цих акцій та осіб, причетних до їх організації.

Нагадаємо, що після розблокування кредиту на підтримку України обсягом €90 млрд та схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ наступним необхідним кроком має стати відкриття першого переговорного кластера «Основи» щодо вступу України до ЄС. 

Читайте також

Прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну
Другий фронт РФ: буде чи не буде?
24 березня, 09:52
Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод
Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод
27 березня, 05:18
Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
7 квiтня, 07:54
Прем'єр-міністр Угорщини послідовно виступає проти посилення санкцій проти Москви
Угорщина та РФ уклали 12‑пунктний план зближення: Politico розкрив його зміст
8 квiтня, 07:24
Трамп телефоном виступив на мітингу Орбана
«Люблю Угорщину і Віктора». Трамп несподівано підключився до мітингу в Будапешті
7 квiтня, 20:43
У польському командуванні зазначили, що російський літак не подав план польоту, мав вимкнений транспондер
Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
9 квiтня, 13:09
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Червінський розповів, як ліквідували Моторолу і Гіві
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
10 квiтня, 19:23
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
14 квiтня, 14:14

Соціум

РФ спробувала розхитати ЄС. ЦПД заявив про штучні «протести» на Кіпрі
РФ спробувала розхитати ЄС. ЦПД заявив про штучні «протести» на Кіпрі
Путін знайшов новий ринок. Саудівська Аравія наростила закупівлі мазуту з РФ
Путін знайшов новий ринок. Саудівська Аравія наростила закупівлі мазуту з РФ
США зірвали перевезення іранської нафти в міжнародних водах (відео)
США зірвали перевезення іранської нафти в міжнародних водах (відео)
РФ втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року
РФ втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року
Франція підрахувала біженців і дійшла разючого висновку
Франція підрахувала біженців і дійшла разючого висновку
Росії приготуватися? Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем
Росії приготуватися? Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
