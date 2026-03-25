Швеція долучилася до створення трибуналу проти РФ

Стокгольм підтвердив участь у створенні суду для притягнення Росії до відповідальності

Швеція підтвердила намір долучитися до Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард у соцмережі X.

Міністерка зазначила, що це ще один крок до створення трибуналу, співзасновницею якого стане Швеція. «Ми маємо забезпечити притягнення до відповідальності за російські злочини проти України», – заявила вона.

Раніше Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників цього трибуналу. Після затвердження державами-членами ЄС зможе офіційно долучитися до ініціативи у статусі співзасновника.

Очікується, що Євросоюз відіграватиме ключову роль у діяльності трибуналу, зокрема стане членом Керівного комітету, який координуватиме його роботу.

Нагадаємо, що у 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.