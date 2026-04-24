Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
фото: AP

Макрон зазначив, що напруженість у відносинах із США триватиме навіть після завершення каденції Трампа 

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європа опинилася в унікальній ситуації, коли лідери Сполучених Штатів, Росії та Китаю одночасно виступають проти її інтересів. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах він наголосив на необхідності для європейських країн «прокинутися», стати більш впевненими та почати рішуче захищати власні пріоритети. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Макрон зазначив, що напруженість у відносинах із Вашингтоном не є тимчасовою і триватиме навіть після завершення каденції Дональда Трампа, оскільки це відображає довгострокову історичну тенденцію США. Він додав, що зараз більшість європейських лідерів усвідомили потребу у фундаментальних змінах і готові до консолідації.

Візит президента Франції до Греції також пов'язаний із підготовкою до підписання оновленої угоди про безпеку. Цей документ, розрахований на п'ять років із можливістю автоматичного продовження, поглибить співпрацю країн у сферах оборони, економіки та зовнішньої політики.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після завершення каденції у 2027 році не планує залишатися в політиці. 

Французький лідер заявив, що не продовжуватиме політичну діяльність після закінчення свого другого терміну. Згідно з французьким законодавством, він не може балотуватися втретє.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп зробив резонансну заяву, спрогнозувавши, що президент Франції Еммануель Макрон «дуже скоро» залишить свою посаду. Заява прозвучала на тлі відмови Франції направити свої військово-морські сили для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
США вказали Іспанії на двері? Пентагон обговорив радикальні рішення – ЗМІ
«Він має карти». Американський професор оцінив підхід Зеленського до Трампа
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
