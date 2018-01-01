Росія хоче, щоб Європейський союз відновлював розбомблену нею Сирію

Росія хоче, щоб Європейський союз заплатив за відновлення розбомбленої неї Сирії.

«Логіка» Москви тут така – ми розрушили інфраструктуру Сирії, спасаючи диктаторський режим Башара Асада, а ви тепер мусите за все це заплатити. Попри цілковиту абсурдність і нелогічність, ця ситуація для України може бути повчальною тим, що після виходу російських військ з окупованого Донбасу, Кремль також може спробувати

Росія хоче, щоб Європейський союз заплатив за відновлення розбомбленої неї Сирії.

«Логіка» Москви тут така – ми розрушили інфраструктуру Сирії, спасаючи диктаторський режим Башара Асада, а ви тепер мусите за все це заплатити.

Попри цілковиту абсурдність і нелогічність, ця ситуація для України може бути повчальною тим, що після виходу російських військ з окупованого Донбасу, Кремль також може спробувати перекинути всю фінансову відповідальність за свої злочини на окупованій частині східних українських земель на Київ та ЄС.

Наразі логіки бувають різні – інтуїтивна чи діалектична, а у випадку з путінською Росією це імперська, шовіністична, загарбницька і пітерсько-подворотня.

Втім за такі «хотіння» Російській Федерації треба було б ще додати чергову порцію санкцій.

І порахувати збитки нанесені Москвою Сирії, за все, що вона з таким ентузіазмом зруйнувала, в 300 мільярдів доларів.

Далі схема дуже проста: протягом 10 років Росія буде виплачувати кошти рівними траншами. А освоювати їх мусять міжнародні будівельні компанії під пильним контролем світової громадськості.

Якщо ж ні, то необхідно попередити Путіна, що в такому разі на Росію чекає нафтове ембарго, відключення від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, арешти рахунків олігархів і депутатів Держдуми, і розширення списку Магнітського в 10 разів.

Подібне зондування Росією позиції Заходу, після того коли вона в 2015 році військовим чином втрутилася в перебіг конфлікту в Сирії і нахилила баланс війни на користь Асада, виглядає одночасно і як спроба забезпечити протікання політичного процесу у цій країні на свою користь та пошук можливості вийти з мінімальними іміджевими втратами з цієї своєї затяжної авантюри.

Між тим, в пошуку Москвою варіантів розрулювання сирійського питання можна побачити і певний позитив. Росіяни почали «смикатися», а це означає, що санкційний тиск таки спрацьовує.

Тому інтереси Брюсселю полягають в тому, щоб збільшити тиск на Російську Федерацію.

Оскільки чим швидше в Кремлі почнуть розуміти, що вони самі загнали себе в патову ситуацію, тим більше буде шанс на те, що Москва стане значно поступливішою не тільки в сирійському питанні.

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