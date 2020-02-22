Загострення ситуації на Донбасі. Процес замирення у виконанні Москви саме так і виглядає

Загострення ситуації на Донбасі можна пояснити тим, що в Путіна не задоволенні темпами, якими Україна здає свої позиції перед Росією

Одночасно Москва не відмовляється від своєї ідеї фікс – примусити президента Зеленського до прямих переговорів з так званими «ДНР» і «ЛНР». А також «дотискає» президента України, щоб він виконав в односторонньому порядку усі вимоги Кремля до Норманського саміту, який має пройти в квітні.

Події кривавого наступу російських маріонеток на Донбасі наочно показали, скільки б Зеленський не заглядав в очі Путіну, бажання миру він в них не побачить.

Необхідно звернути увагу, що бій було спровоковано Росією саме на лінії розведення військ.

То кого ж тоді «розводить» Москва, яка постійно показує, що жодні домовленості з Києвом вона не збирається виконувати.

Україна прагне миру, це очевидно. Але те, що пропонує постійно українцям Кремль, більше виглядає як примушення до капітуляції.

Дуже хочеться сподіватися на те, що Путін цією провокацією на Донбасі нарешті зніме з Зеленського «рожеві окуляри».

Адже на які б компроміси і поступки на кшталт спільного патрулювання з російськими бойовиками не йшов Зеленський, Путіну цього всерівно буде замало.

Тому розведення, патрулювання і вибори на Донбасі можна проводити тільки після того, як російські терористи покинуть окуповану ними територію України.

Росія хоче дотиснути Зеленського на повне виконання формули Штанмаєра і змін в Конституції України.

З іншого боку, хіба українське «населення», яке проголосувало за обіцянки Зеленського, не хотіло швидкого примирення з Росією?

А процес замирення у виконанні Москви саме так і виглядає.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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