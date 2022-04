США і Росія обмінялися в’язнями

На тлі війни в Україні США і Росія обмінялися полоненими. Про це повідомляє Reuters. Колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда звільнили в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка. Обмін відбувся в Туреччині.

Обмін не був частиною ширших дипломатичних переговорів і не змінює американський підхід до війни в Україні, заявили представники США.

