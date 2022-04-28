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    США і Росія обмінялися в’язнями

    Колишній морський піхотинець США Тревор Рід був звільнений в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка - США і Росія обмінялися в’язнями
    Колишній морський піхотинець США Тревор Рід був звільнений в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка
    скріншот з відео

    Москва звільнила з ув’язнення колишнього американського морського піхотинця

    На тлі війни в Україні США і Росія обмінялися полоненими. Про це повідомляє Reuters. Колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда звільнили в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка. Обмін відбувся в Туреччині.

    Обмін не був частиною ширших дипломатичних переговорів і не змінює американський підхід до війни в Україні, заявили представники США.

    30-річний Тревор Рід – колишній морський піхотинець з Техасу, після служби в збройних силах вступив до Техаського університету. Його заарештували в Росії влітку 2019 року. За версією російської влади, він напав на поліцейських, коли його затримали нетверезим і доставляли до поліцейського відділку.

    Пізніше Тревору оголосили вирок - 9 років тюрми та етапували до мордовської колонії. Апеляцію на вирок російський суд йому відхилив.

    Тоді уряд США зробив заяву про несправедливе затримання Ріда і висловив стурбованість станом його здоров'я. Батьки Ріда та їх адвокат підзорювали, що Тревор Рід у російській тюрмі захворів на туберкульоз.

    Російський льотчик Ярошенко, якому Байден пом’якшив вирок, був заарештований американським спецназом у Ліберії в 2010 році. Його засудили на 20 років за змову з метою контрабанди кокаїну в США. Росія запропонувала обмін полоненими для Ярошенка в липні 2019 року в обмін на звільнення будь-якого американця.

    Теги: росія окупанти суд США війна адвокат обмін полоненими Україна льотчик окупація звільнення #stoprussia
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    США і Росія обмінялися в’язнями