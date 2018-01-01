Ні Висоцького, ні Цоя: наші діти не живуть у музичному гетто

Всі суперечки довкола Висоцького і Цоя абсолютно нецікаві молодому поколінню, яке виросло за межами радянського суспільства.

Наши дети крутят пальцем у виска, наблюдая в ФБ батлы по поводу высоцкийцой. Для поколения постсовка все они – пугачевы/зыкины/бутусовы/кинчевы/и компания – явления столь удивительные, как и жившие когда-то динозавры. Наши дети вообще не понимают, что мы там слушали. Как это вообще можно было слушать и страдать ещё от избытка чувств?!

Всі суперечки довкола Висоцького і Цоя абсолютно нецікаві молодому поколінню, яке виросло за межами радянського суспільства.

Наши дети крутят пальцем у виска, наблюдая в ФБ батлы по поводу высоцкийцой.

Для поколения постсовка все они – пугачевы/зыкины/бутусовы/кинчевы/и компания – явления столь удивительные, как и жившие когда-то динозавры.

Наши дети вообще не понимают, что мы там слушали. Как это вообще можно было слушать и страдать ещё от избытка чувств?!

Вот уж поистине – новые песни придумала жизнь. А мы, в большинстве своїм, тщательно маскирующиеся советские люди, поплыли волнами памяти, рассказывая «сокровенное», как под Высоцкого хорошо думалось, а под Цоя хотелось свергнуть очередного Генсека.

Я вот даже не сомневаюсь в том, какие песни пел бы Владимир Семеныч сейчас, будь он жив. Сепаратисты вон оргазмируют от «Идут по Украине солдаты группы Центр».

Наши дети, слава богу, не живут в музыкальном гетто, радуясь тому, что им спускают слушать выше.

Поэтому, пока мы выясняем друг с другом, как нам «не мешал, а даже помогал» высоцкийцой, они крутят пальцем у виска.

И правильно делают.

Джерело: блог Зої Казанжи

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