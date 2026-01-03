Мадуро спав, доки його не розбудили американські спецпризначенці

Перше судове засідання у справі Мадуро може відбутися у Маямі вже 5 січня 2026 року

Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес спали у своїй спальні доти, аж доки їх не розбудили американські спецпризначенці.

Зібрала тут для вас всі подробиці, які відомі станом на зараз по Венесуелі.

Розвідки Венесуели, Росії, Ірану, Китаю, схоже, нічого не знали. Чи могли знати і не поділилися інформацією? Китайська делегація з Мадуро взагалі зустрічалася за кілька годин до візиту американців в мадуровську спальню.

Захоплення здійснив елітний підрозділ Delta Force – це 1-й оперативний загін спеціального призначення «Дельта». Мадуро та його дружина Сілія Флорес були схоплені у своїй резиденції на території військового комплексу Форт Тіуна в Каракасі, який вважався одним із найбільш захищених об'єктів у країні.

Захоплення супроводжувалося серією потужних авіаударів по ключових об'єктах військової інфраструктури Венесуели. Це слугувало відволікаючим маневром і допомогло знищити ППО.

США навмисно поширювали чутки про те, що планують лише «економічне задушення». Мадуро регулярно жалівся Кремлю і Тегерану на США і на їхній тиск. Кажуть, що все це у комплексі заколисало пильність венесуельської контррозвідки та іноземних спецслужб – ГРУ РФ, іранської «Кудс».

Президент США Дональд Трамп підтвердив захоплення Мадуро. Сказавши, що він ніякий не президент, а «глава наркокартеля». Держсекретар Марко Рубіо запевнив, що активна фаза військових дій завершена, оскільки головної мети досягнуто.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді заявила, що Ніколас Мадуро та Сілія Флорес доставлені до США для суду.

Мадуро висунуто такі обвинувачення:

Наркотероризм – змова з терористичною організацією FARC (Колумбія) з метою «наводнити територію США кокаїном» для підриву здоров'я нації. Контрабанда наркотиків – організація постачання сотень тонн наркотиків через Венесуелу до США. Використання зброї – незаконне володіння та використання великокаліберної зброї та вибухових пристроїв для сприяння наркотрафіку. Відмивання грошей – приховування мільярдів доларів, отриманих від злочинної діяльності, через міжнародні фінансові системи. За цими статтями Мадуро загрожує довічне ув'язнення.

Памела Бонді підтвердила, що перше судове засідання у справі Мадуро може відбутися у Маямі вже у понеділок. У Венесуелі тим часом оголошено надзвичайний стан, а віцепрезидентка Делсі Родрігес вимагає «підтвердження життя» президента, визнаючи, що зв'язок із ним втрачено.

Цікаво ось що. Особисту охорону Мадуро здійснювали у тому числі силами ПВК «Вагнер». Російські найманці вперше засвітилися у Венесуелі у 2019 році.

У 2024 – 2025 роках фіксувалася присутність російських інструкторів та бійців, які допомагали придушувати протести та охороняти стратегічні об'єкти.

Наприкінці жовтня 2025 року та у грудні 2025 року до Каракаса прибували російські транспортні літаки Іл-76, які раніше пов'язували з логістикою ПВК «Вагнер». Вважалося, що вони доставили до 200 «радників» для посилення безпеки на тлі загроз із боку США.

Крім цього, система безпеки Мадуро мала кілька рівнів:

Casa Militar – це основний підрозділ президентської гвардії, який складається з найбільш лояльних офіцерів Збройних сил Венесуели.

Кубинські спецслужби (G2) – тривалий час вважалося, що саме кубинські фахівці забезпечують контррозвідку всередині президентського палацу та перевіряють лояльність венесуельських військових.

Colectivos – парамілітарні проурядові угруповання, які забезпечували безпеку зовнішнього периметра в житлових кварталах навколо урядових об'єктів.

Попри це все, американський спецназ зміг провести операцію настільки приховано, що зовнішнє коло охорони та іноземні контингенти не встигли зреагувати. Зараз уряд Венесуели у паніці. З'явилися повідомлення про втечу високопосадовців режиму Мадуро.

Делсі Родрігес та Діосдадо Кабельйо, віцепрезидентка та міністр внутрішніх справ, юстиції та миру, за непідтвердженими даними, перебувають у бункерах і намагаються домовитися про гарантії безпеки з представниками США через треті країни.

А що Кремль і його подільники?

МЗС РФ виступило з різкою заявою, назвавши операцію «актом міжнародного піратства» та «грубим порушенням суверенітету».

Хахаха три рази. Та невже?! Російські радники, які перебували в Каракасі, терміново евакуюються до будівлі посольства.

Пекін висловив «серйозне занепокоєння» і наголошує на необхідності «мирного врегулювання» та захисту своїх інвестицій. Прямих звинувачень на адресу США Пекін поки уникає, що багато аналітиків розцінюють як дистанціювання від Мадуро.

Офіційний Тегеран назвав дії США «державним тероризмом». В іранських ЗМІ ширяться припущення, що наступною ціллю можуть стати об'єкти іранської інфраструктури в регіоні. В Ірані зараз не дуже до Мадуро і його проблем. Країна палає в прямому смислі слова.

А Ніколаса Мадуро, як повідомляє Міністерство юстиції США, під посиленою охороною доставили на авіабазу Homestead Air Reserve Base у штаті Флорида. Звідти його перевезли до слідчого ізолятора в Маямі. Він перебуває в камері з посиленим наглядом. Його дружина, Сілія Флорес, також затримана, але її утримують в окремому блоці для жінок. Також зʼявилось повідомлення, що суд може відбутися в Нью-Йорку.

А де ж «золото Мадуро»?

Близько 31 тонни золота, вартістю понад 2 мільярди доларів, зберігається в Банку Англії. Найімовірніше, все це буде передано під контроль нової перехідної адміністрації. Раніше британські суди відмовляли Мадуро в доступі до нього.

Citgo Petroleum, американська дочірня компанія венесуельської PDVSA, яка була під загрозою продажу через борги, зараз розглядається як головний економічний актив для відновлення країни. Адміністрація Трампа натякнула, що США будуть «активно залучені» до управління нафтовим сектором Венесуели. Ну, хто б сумнівався

Десятки мільярдів доларів на рахунках у США та Європі залишаються заблокованими, але готується механізм їх розморожування для «гуманітарної допомоги та стабілізації», щойно буде сформовано перехідний уряд. Опозиційні сили сприйняли арешт як шанс на негайне відновлення демократії.

Марія Коріна Мачадо, лідерка опозиції, лауреатка Нобелівської премії миру, заявила, що настав час для передачі влади Едмундо Гонсалесу, якого багато країн вважають законним переможцем виборів. Перемогу цю у нього вкрав диктатор Мадуро.

Опозиція закликала збройні сили Венесуели не чинити опір і перейти на бік народу, обіцяючи амністію тим, хто не вчиняв важких злочинів. Але фактично в Венесуелі політичний вакуум та двовладдя.

Віцепрезидентка Делсі Родрігес оголосила себе тимчасовою очільницею держави згідно з конституцією, вимагаючи негайного звільнення Мадуро.

Вона перебувала у Каракасі (за іншими даними, у прихованому бункері) і намагалась втримати контроль над армією. Але згодом зʼявилось повідомлення у медіа, що вона перебуває у Росії.

Президент Трамп заявив, що США будуть тимчасово «керувати процесами» у Венесуелі до відновлення стабільності. Це викликало критику навіть серед союзників (наприклад, Іспанії), які побоюються прямої військової окупації. Росія та Китай скликали екстрене засідання Ради Безпеки ООН, звинувачуючи США в агресії.

Колумбія та Бразилія привели свої війська у стан бойової готовності, побоюючись хвилі біженців або збройних зіткнень на кордонах.

І через ці всі події ціни на нафту можуть зрости. Тим більше, якщо у Каракасі почнуться масштабні бої або саботаж на нафтових об'єктах. Поки основні біржові торги закриті, бо вихідні дні. У понеділок дізнаємось.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

Марко Рубіо, держсекретар США, зробив заяву для преси. Там є такі слова: «Епоха безкарності для тиранів у нашій півкулі закінчилася. Мадуро отримає справедливий суд, на який він ніколи не давав права венесуельському народу».

Добре було б, щоб епоха тиранів і диктаторів, терористів і військових злочинців закінчилась і у нашій півкулі якнайшвидше. Але доля всіх тиранів і диктаторів завжди однакова. Правда, поки сонце зійде, роса очі виїсть.