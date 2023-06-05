Гутцайт чи Зеленський. Хто впливовіший?

Чия позиція все ж має стати офіційною для всього українського спорту?

Мінспорту забороняє українцям змагатися з росіянками і білорусками, а Офіс президента вітає наших спортсменів за перемоги над представниками ворожих країни

Офіційна сторінка ініціативи президента України Володимира Зеленського United24 привітала тенісистку та амбасадорку цього проєкту Еліну Світоліну з виходом до ¼ фіналу Roland Garros. Нагадаємо, для цього Еліна перемогла відразу двох росіянок – Анну Блінкову та Дар’ю Касаткіну. Наступною ж її суперницею стане ще одна представниця країни-терористки – білоруска Арина Сабаленка.

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У той же час, Міністерство молоді та спорту, яке очолює Вадим Гутцайт, фактично забороняє брати участь українцям в змаганнях, де є росіяни і білоруси. Дійшло навіть до погроз від Мінмолодьспорту залучити СБУ до боротьби з українськими спортсменами та федераціями, які все ж поїдуть на такі змагання.

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Дзюдоїсти і тхеквондисти, наприклад, змушені були пропустити головні змагання року – Чемпіонати світу. Наші спортсмени втратили можливість заробити важливі рейтингові бали, яких у майбутньому може не вистачить для того, щоб потрапити на Олімпіаду в Парижі.

Більше того, українці і далі продовжують пропускати змагання. Ті ж дзюдоїсти минулого тижня не поїхали на турнір категорії Grand Prix у Душанбе.

Маємо дивну ситуацію: одних спортсменів державні мужі вітають за перемоги над росіянами, іншим – погрожують дискваліфікаціями і забороняють змагатися.

Перемоги наших тенісисток на Roland Garros змусили весь спортивний світ ще раз говорити про Україну, російську агресію. Слова наших дівчат про війну цитували десятки міжнародних ЗМІ.

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Виникає кілька запитань.

Чому ж іншим нашим спортсменам не можна теж їздити на подібні змагання, щоб прославляти Україну і таким чином привертати увагу до російської агресії?

І чия позиція все ж має стати офіційною для всього українського спорту. Міністра спорту і очільника НОК (так, у нас чомусь одна людина керує обома цими структурами) Гутцайта, який забороняє перемагати українцям росіян і білорусів, чи президента Зеленського, амбасадоркою ініціативи якого є Еліна Світоліна, яка змагається і перемагає росіянок та білорусок?