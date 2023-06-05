Головна Думки вголос Артем Худолєєв
search button user button menu button
Артем Худолєєв Спортивний оглядач

Гутцайт чи Зеленський. Хто впливовіший?

glavcom.ua
Чия позиція все ж має стати офіційною для всього українського спорту?

Мінспорту забороняє українцям змагатися з росіянками і білорусками, а Офіс президента вітає наших спортсменів за перемоги над представниками ворожих країни

Офіційна сторінка ініціативи президента України Володимира Зеленського United24 привітала тенісистку та амбасадорку цього проєкту Еліну Світоліну з виходом до ¼ фіналу Roland Garros. Нагадаємо, для цього Еліна перемогла відразу двох росіянок – Анну Блінкову та Дар’ю Касаткіну. Наступною ж її суперницею стане ще одна представниця країни-терористки – білоруска Арина Сабаленка.

У той же час, Міністерство молоді та спорту, яке очолює Вадим Гутцайт, фактично забороняє брати участь українцям в змаганнях, де є росіяни і білоруси. Дійшло навіть до погроз від Мінмолодьспорту залучити СБУ до боротьби з українськими спортсменами та федераціями, які все ж поїдуть на такі змагання.

Дзюдоїсти і тхеквондисти, наприклад, змушені були пропустити головні змагання року – Чемпіонати світу. Наші спортсмени втратили можливість заробити важливі рейтингові бали, яких у майбутньому може не вистачить для того, щоб потрапити на Олімпіаду в Парижі.

Більше того, українці і далі продовжують пропускати змагання. Ті ж дзюдоїсти минулого тижня не поїхали на турнір категорії Grand Prix у Душанбе.

Маємо дивну ситуацію: одних спортсменів державні мужі вітають за перемоги над росіянами, іншим – погрожують дискваліфікаціями і забороняють змагатися.

Перемоги наших тенісисток на Roland Garros змусили весь спортивний світ ще раз говорити про Україну, російську агресію. Слова наших дівчат про війну цитували десятки міжнародних ЗМІ.

Виникає кілька запитань.

Чому ж іншим нашим спортсменам не можна теж їздити на подібні змагання, щоб прославляти Україну і таким чином привертати увагу до російської агресії?

І чия позиція все ж має стати офіційною для всього українського спорту. Міністра спорту і очільника НОК (так, у нас чомусь одна людина керує обома цими структурами) Гутцайта, який забороняє перемагати українцям росіян і білорусів, чи президента Зеленського, амбасадоркою ініціативи якого є Еліна Світоліна, яка змагається і перемагає росіянок та білорусок?

Читайте також
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Еліна Світоліна Вадим Гутцайт Офіс президента Олімпіада дзюдо теніс Володимир Зеленський тхеквондо чемпіонат світу Національний олімпійський комітет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк подала руку судді на вишці, але не потиснула Аріні Сабалєнка після матчу на Ролан Гаррос
Французька публіка освистала українську тенісистку: що трапилося?
28 травня, 21:59
У 2017-2019 роках Світоліна та Цуренко грали в третьому колі «Ролан Гаррос»
Вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Вчора, 11:52
Еліна Світоліна
Тенісистка Світоліна обійшла росіянку на шляху до чвертьфіналу «Ролан Гаррос»
Сьогодні, 06:19

Артем Худолєєв

Гутцайт чи Зеленський. Хто впливовіший?
Гутцайт чи Зеленський. Хто впливовіший?
Центр Олександрії на Кіровоградщині нагадує комуністичний заповідник
Центр Олександрії на Кіровоградщині нагадує комуністичний заповідник
Показова Олександрівська лікарня одна на всю країну. На жаль
Показова Олександрівська лікарня одна на всю країну. На жаль
Лукавство функціонерів ФІФА. Відповісти доведеться за все
Лукавство функціонерів ФІФА. Відповісти доведеться за все

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
127K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
31K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
26K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
13K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту