Українська війна жорстко розвінчує міф про високі стандарти західної журналістики

Авторитет The Economist зробив свою справу. Висмоктану з пальця цифру втрат ЗСУ процитували сотні різних в ЗМІ. Особливо їй зраділи російські пропагандисти

Вчора, 13 листопада, українські та світові ЗМІ масово цитували авторитетне видання The Economist.

У своїй статті «Поки українські чоловіки йдуть воювати, жінки беруться за роботу» The Economist зазначив: «За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 000 українських солдатів загинули у війні, і ще до 120 000 були поранені» (Мовою оригіналу: American officials estimate that at least 70,000 Ukrainian soldiers have died in the war, and that up to 120,000 more have been wounded).

Разом з тим, жодної додаткової інформації, пояснень, гіперлінків і т.д. щодо цієї інформації у статті наведено не було. Тобто, це речення було використано, як достеменний факт, який не потребує підтверджень.

Однак, ці цифри (70 тис. загиблих та 120 тис. поранених) не є новими в інформаційному просторі. Ще у серпні цього року, тобто майже три місяці тому, The New York Times з посилання на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за період повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тис., більшість – росіяни. Як стверджувало видання, Україна нібито втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тис. пораненими.

При цьому New York Times наголосив у своєму матеріалі, що не йдеться про підтверджені дані, і зазначив, що навіть різні американські відомства мають різні дані про втрати Росії та України у війні.

Пізніше також секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов спростував данні New York Times. «Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тис. військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні», – сказав Данілов.

Однак, всі ці зауважень та спростування відсутні в статті The Economist.

Для людини, яка знайома з середини, як працює журналістика, все це виглядає таким чином: журналісту The Economist треба було написати про втрати ЗСУ. Часу та/чи бажання детально шукати і аналізувати інформацію у нього не було. Знайшовши через пошуковик інформація про «70 і 120 тисяч», він її і дописав у статтю. При цьому навіть не поставив посилання на New York Times та не дописав, що це непідтверджені дані, і є інша інформація про втрати України у війні.

Але авторитет The Economist зробив свою справу. І цю статтю процитували сотні різних в ЗМІ. Особливо їй зраділи російські пропагандисти.

Зрозуміло, що для більшості журналістів і редакторів The Economist загибель громадян в далекій для них України є лише цифрами. Їх можна не перевіряти, ними можна маніпулювати. Та все ж існують ще бодай якісь журналістські стандарти та таке поняття, як fact checking (перевірка фактів).

Наразі ж жодних правок у матеріал The Economist не внесено. Там і далі безапеляційно зазначається, що втрати серед українських захисників є саме такі, які захотіли побачити журналісти видання.