Артем Худолєєв Спортивний оглядач

Все почалося не з шолома. Як Владислав і Михайло Гераскевичі ведуть боротьбу з впливом Росії у світовому спорті

glavcom.ua
Владислав та Михайло Гераскевич відомі своє проукраїнською позицією

Владислав Гераскевич зробив сміливий крок, який поставив у незручне МОК

Владислав та Михайло Гераскевичі лише за кілька днів продемонстрували всьому світу, чим насправді є МОК та його керівники.

Боротьба Владислава та його батька з російським впливом у спорті почалася не сьогодні і не вчора.

Владислав Гераскевич – 27-річний український скелетоніст.

Учасник Олімпіад у 2018, 2022 та 2026 роках.

Перший український скелетоніст, який відібрався на Олімпіаду.

У 2025 році посів четверте місце на чемпіонаті світу.

Багато вболівальників пам’ятають, як Владислав у Пекіні у 2022 році на Олімпіаді продемонстрував плакат з текстом «No war in Ukraine».

Але на цьому міжнародна спортивна діяльність Владислава на чотири роки не зупинилася.

Тож сьогодні хочу трішки розповісти про свій досвід співпраці з Гераскевичами щодо відсторонення російських атлетів від міжнародних сьогодні. Думаю, саме зараз цей текст буде актуальним, як ніколи.

У березні 2023 року в Instagram я написав Михайлу Гераскевичу, що знайшов інформацію про російських скелетоністів та бобслеїстів, які незаконно відвідували Крим та проводили там тренувальні збори.

На мій подив, пан Гераскевич доволі швидко відповів, запропонував свою та Владислава допомогу з роботою над цим матеріалом.

Так розпочалася наша співпраця.

Михайло Гераскевич – український тренер та очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону.

Березень 2023 року став початком повернення росіян до міжнародного спорту…

Після того ми з Владиславом почали активно комунікувати. Він допомагав з поширенням у своїх соцмережах знайдених мною матеріалів про російських спортсменів, які підтримували війну. Зокрема, розповідав про них іноземним ЗМІ, говорив на різних міжнародних конференціях.

Також Владислав допомагав мені з контактами різноманітних міжнародних ЗМІ, щоб через них можна було доносити світові правду про «нейтральних» російських атлетів.

Можна сказати, що Владислав Гераскевич одним з перших загалом в українському спортивному середовищі почав вести боротьбу з допуском росіян до змагань саме на міжнародному рівні.

Ця боротьба увінчалася справжнім успіхом у 2024 році, коли десятки росіян та білорусів, які все ж здобули ліцензії на Олімпіаду, в підсумку, пропустили ті Ігри.

Олімпійські чемпіони Максим Храмцов, Владислав Ларін, Абдулрашид Садулаєв і багато-багато інших так і не потрапили у Париж у 2024 році. Про решту згадувати вже не хочу, кому цікаво – можете почитати мої матеріали на «Главкомі».

Саме Гераскевич ставив про «нейтральних» росіян і білорусів неприємні запитання міжнародним спортивним чиновникам. І це теж мало свій вплив на ситуацію.

Так само Гераскевичі активно вели боротьбу і з потраплянням «нейтральних» на Олімпіаду-2026.

Ще варто відзначити, що за час спільної роботи і Михайло, і Владислав, завжди знаходили час для інтерв’ю чи коментарів для «Главкома».

З деякими з них можна ознайомитися нижче.

Перед Олімпіадою ми з Владиславом встигли підготувати петицію про санкції щодо російських спортсменів, які підтримують війну. В інтерв’ю «Главкому» він пояснював, чому це важливо.

Загалом, такі санкції Україна може і має запроваджувати без жодних петицій і зборів підписів. Але з цим питанням весь час виникають якісь проблеми. Доводиться учаснику Олімпіади у перерві між тренуваннями створювати петиції…

Вже перед Олімпіадою МОК передавав Владиславу «вітання». Але МОК це не допомогло.

Владислав зробив сміливий крок, який поставив у незручне становище саме МОК, який закриває очі на війну проти України. Зате хоче бачити на міжнародних аренах російських спортсменів з прапором і гімном.

Тепер Владиславу погрожують дискваліфікацією…

Якщо МОК все ж піде на це ганебне рішення, то Україні відразу потрібно діяти.

Відповідальність за це рішення має понести персонально очільниця МОК Кірсті Ковентрі.

Хоча, я прогнозую, що МОК буде перекладати відповідальність на якихось клерків, говорити щось про правила і т.д.

Ні. Це буде особистим рішенням Кірсті Ковентрі, як керівниці МОК. У разі цього гіпотетичного ганебного рішення щодо Владислава, вона має, як мінімум, потрапити під санкції України.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Все почалося не з шолома. Як Владислав і Михайло Гераскевичі ведуть боротьбу з впливом Росії у світовому спорті
Все почалося не з шолома. Як Владислав і Михайло Гераскевичі ведуть боротьбу з впливом Росії у світовому спорті
