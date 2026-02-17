Головна Думки вголос Артем Худолєєв
Санкції України проти російських чемпіонів: як цього вдалося досягти

Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції

Хороші новини у питанні боротьби з російською пропагандою у світовому спорті

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев'яти російських спортсменів, які підтримують агресію проти України.

Про всіх них я збирав інформацію, починаючи з 2023 року.

Зокрема, на «Главкомі» можна багато матеріалів про них знайти. Подяка головному редактору сайту Миколі Підвезяному, за допомогу з цими всіма матеріалами протягом всіх цих років.

Багато колег допомагали з поширенням та пошуком інформації.

В першу чергу, згадаю «Трибуну» і її головного редактора Олега Щербакова, які першими в Україні почали взагалі складати ці списки, UkrSportBase, Іллю Мандебуру.

Дехто з цих російських спортсменів після моїх запитів та звернень пропустив Олімпіаду, чемпіонати світу та Європи.

Але під санкції України вони все ніяк не потрапляли.

Хоча, той ж боксер Федір Чудінов, який є у цьому списку, і про якого ми з Ольгою Худецькою великий матеріал написали (точніше, Ольга написала більшу частину статті), вже став претендентом на санкції ЄС.

Щодо нього і не лише Ольга всі ці роки теж допомагала писати матеріал та робити звернення до різноманітних установ.

Нещодавно ми з Владиславом Гераскевичем зареєстрували петицію щодо санкцій проти цих спортсменів.

Вона після вже легендарного вчинку Владислава почала дуже швидко набирати підписи. Наразі, вже близько 9 тисяч підписів зібрано.

Владислав також активно піднімав питання щодо цих прихильників агресії РФ на різних міжнародних заходах протягом кількох років.

І от таки ці росіяни потрапили і під санкції України.

Запровадження Україною санкцій проти цих спортсменів стане першим кроком до запровадження проти них санкцій країнами-партнерами України.

Це унеможливить їхні виступи на міжнародній арені, які вони використовують для підтримки агресії РФ проти України.
Наразі ще є багато претендентів серед російських спортсменів на санкції, тому робота буде тривати і надалі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
