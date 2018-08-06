Вбивство журналістів в ЦАР: найбільше обурюють лицемірні розмови прихильників російської влади

Загибель цих трьох журналістів, можливо, зробить Росію хоча б трохи кращою

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Гибель коллег всегда принимаешь близко к сердцу. Даже если ты не знал их лично. Вот и я не был, увы, знаком, ни с одним из троих убитых в ЦАР журналистов. Ни с военным репортёром и политическим обозревателем Орханом Джемалем, ни с режиссером Александром Расторгуевым, ни с оператором Кириллом Радченко. Хотя читал статьи Джемаля, слушал его по радио, далеко не всегда и во всем был с ним согласен, но испытывал к нему уважение – и как к человеку бесстрашному, побывавшему во многих местах вооруженных конфликтов, прошедшему огонь, воду и как к знатоку международной и внутренней политики.

Да и все, что успел узнать за эти несколько дней и о Расторгуеве, и о Радченко, заставляет мысленно снять шляпу и низко поклониться. Погибли люди чистые, честные, незаурядные, и судя по всему, необыкновенно талантливые.

Профессия журналиста в принципе опасна. Можно иногда получить по голове и во вполне мирному городе и в совершенно мирной стране. А уж что говорить о тех, кто работает в так называемых «горячих точках»? – это не каждому по плечу. Я честно скажу – не смог бы поехать в Африку.

Мне вообще репортерствовать долго не довелось: был в Афганистане — но это была не журналистика, это была военная служба. Корреспондентом был в Нагорном Карабахе, в Секторе Газа и на Западном берегу Иордана во время первой интифады, Кувейте – сразу после «Бури в пустыне», но вот в Африку бы – нет. Нет, не поехал бы. И будь руководителем редакции, своего сотрудника не послал бы.

Но при этом отлично понимаю, что остановить взрослого мужика, фрилансера, свободного журналиста, особенно той породы, что подсел на этот своеобразный наркотик военного репортерства, рискованных командировок туда, где бушуют войны, происходят революции, стихийные бедствия, межрелигиозные или межэтнические конфликты, — остановить журналиста, загоревшегося идеей увлекательного, эксклюзивного расследования, связанного с очень опасной командировкой – очень трудно. Практически невозможно. Не у тебя, так у кого-то еще найдет поддержку, материальную и техническую.

Поэтому меня сейчас больше всего возмущают лицемерные разговоры о том, что, мол, кто-то использовал журналистов как пушечное мясо ради жареного материала, чтобы в очередной раз опорочить Россию.

На самом деле порочат Россию те, кто помогают кровавым диктаторам или сомнительным правителям несостоявшихся государств – вроде Центральноафриканской республики, много лет уже охваченной гражданской войной. И от гибели этих трех журналистов Россия, может быть, станет хотя бы чуть лучше.

Вы вот, друзья, до того, как погибли Джемаль, Расторгуев и Радченко, хоть раз слышали что-нибудь про Центральноафриканскую республику, про то, что Россия туда поставляет оружие, военных советников, что там орудует ЧВК «Вагнера» и кремлевский повар Пригожин, который в американские выборы вмешивался, и в Сирии пытался какое-то нефтяное месторождение отжать, и вот теперь, оказывается, в ЦАР пытается промышлять золотишком. И кому-то еще, наверное, какому-нибудь Михаилу Ивановичу откаты платит.

Слава богу, может быть, наконец, кто-то укоротит руки всем этим поварам, и прости Господи, дипломатам, этих поваров обслуживающим.

Джерело: Эхо Москвы

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