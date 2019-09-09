Новій владі незабаром доведеться відповідати на питання «Де наша Чехія?»

Глава Офісу президента Андрій Богдан

Друзі! Про маніпуляції на конкретному прикладі.

Маніпулятор — глава Офісу Президента Андрій Богдан.

Навівши в ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером» пару цифр про бюджети двох міст, - без порівняння інших показників - «Де наша Прага?», - задоволено посміхаючись спитав пан Богдан.

По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали.

Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, змовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ. І по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету. А Київ — єдине місто в Україні, в якого в Держбюджет забирають 60 відсотків ПДФО!

Нагадаю також, що ще 5 років тому Київ був банкрутом — маючи бюджет 18 мільярдів гривень, а борги 25 мільярдів! За ці роки ми збільшили бюджет міста більше, ніж втричі, а борг вже — менше 4 мільярдів гривень.

Ну і, про всяк випадок іще одне нагадування: Прага — столиця країни, що є членом Євросоюзу. Прага — місто з доходом на душу населення майже 3 тисячі доларів, у Києві ж цей показник в чотири рази нижчий...

Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на питання «Де наша Чехія?» (якщо ви вибрали такий приклад для порівняння).

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»