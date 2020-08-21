Білоруська революція все?
Дуже хочу помилитися, але є підозра
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Почему? Вот почему:
1. У революции не бывает перерывов. Она либо идёт по нарастающей и заканчивается победой, либо она «берет перерыв» и заканчивается пшиком.
2. Отказ от штурма Окрестины показал предел, до которого готовы идти восставшие. Они дали себя уговорить волонтерам «не прыгать за флажки» и это обстоятельство будет иметь фатальные последствия: враг теперь знает, что их можно остановить угрозой расправы над заложниками. Так приготовьтесь: теперь этот шантаж власть будет тиражировать.
Короче: пока революция развивается в тех самоограничениях, которые полностью устраивают Лукашенко.
Все, что происходит, безусловно, наносит ему огромный ущерб (нет легитимности, международная изоляция и т.д.), но не добивает.
Сейчас он пересидит эту фазу и перейдёт в наступление. Ей-ей. Эти волонтеры, которые остановили демонстрантов на подступах к Окрестине, для удушения революции сделали больше, чем все белорусские омоновцы вместе взятые.
Классический «казус с заложниками» опять сыграл свою зловещую роль и остановил расправу над бандитом.
Значит теперь бандит будет брать заложников всегда. Почему нет, раз это работает?
Еще раз: я молю Бога, чтобы все, что я сейчас написал, оказалось чушью.