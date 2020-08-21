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    Думки вголос

    Білоруська революція все?

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

    • Розсилка
    Білоруська революція все?

    Дуже хочу помилитися, але є підозра

    Мовою оригіналу

    Почему? Вот почему:

    1. У революции не бывает перерывов. Она либо идёт по нарастающей и заканчивается победой, либо она «берет перерыв» и заканчивается пшиком.

    2. Отказ от штурма Окрестины показал предел, до которого готовы идти восставшие. Они дали себя уговорить волонтерам «не прыгать за флажки» и это обстоятельство будет иметь фатальные последствия: враг теперь знает, что их можно остановить угрозой расправы над заложниками. Так приготовьтесь: теперь этот шантаж власть будет тиражировать.

    Короче: пока революция развивается в тех самоограничениях, которые полностью устраивают Лукашенко.

    Все, что происходит, безусловно, наносит ему огромный ущерб (нет легитимности, международная изоляция и т.д.), но не добивает.

    Сейчас он пересидит эту фазу и перейдёт в наступление. Ей-ей. Эти волонтеры, которые остановили демонстрантов на подступах к Окрестине, для удушения революции сделали больше, чем все белорусские омоновцы вместе взятые.

    Классический «казус с заложниками» опять сыграл свою зловещую роль и остановил расправу над бандитом.

    Значит теперь бандит будет брать заложников всегда. Почему нет, раз это работает?

    Еще раз: я молю Бога, чтобы все, что я сейчас написал, оказалось чушью.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Олександр Лукашенко протест влада революція
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