Думає, що «Бог»: ексвіце-прем'єр Росії озвучив незвичайний діагноз у Путіна

Михайло Полторанін вважає, що у Росії на вищих посадах сьогодні перебувають люди, які цього не варті

Колишній російський посадовець вважає, що політична еліта РФ сьогодні – справжнє божевілля

У російського диктатора Володимира Путіна, якому приписують чимало смертельних захворювань, «політична кесонна хвороба», від якої у нього «закипає» мозок. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів колишній російський віцепрем'єр-міністр Михайло Полторанін.

«Усі кажуть – ось Путін скоро помре. Та не помре він, ще вас переживе. Він же стежить за своїм здоров'ям. Але у нього політична кесонна хвороба. Як і у багатьох керівників. У них закипає не кров, а мізки. Коли це відбувається, їм здається, що вони боги. І вони заражають цією хворобою людей навколо себе», – розповів він.

За словами Полтораніна, у Росії на вищих посадах сьогодні перебувають люди, які цього не варті. Політична еліта РФ сьогодні – справжнє божевілля.

«Один за одним: «Позбавмо незалежності Литву», «Ні, давайте Латвію», «Ні, вдармо по Фінляндії» і так далі. Вони знають, що їх ніхто не обсмикне. Було б у Росії нормальне суспільство – вони й у владу не пройшли б. Це ж негативний відбір. На вищі щаблі піднялося саме барахло», – резюмував колишній віцепрем'єр-міністр РФ.

Нагадаємо, російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький в інтерв'ю «Главкому» висловив думку, що зміна влади у Росії може відбутися лише у зв’язку зі смертю президента країни Володимира Путіна. Однак, на його думку, після смерті Путіна «почнеться найсмішніше», адже механізму передачі влади у Росії немає.

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