Зеленський звільнив послів у п’ятьох країнах
Зеленський призначив послів України в Таджикистані та Новій Зеландії
Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії та Лівані. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
Згідно з указами звільнені:
- Сергій Бурдиляк з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Іран,
- Ігор Долгов з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грузії,
- Юрій Мушка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Словацькій Республіці,
- Інна Огнівець з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португальській Республіці,
- Ігор Осташ із посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ліванській Республіці.
Водночас, президент призначив Валерія Євдокимова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Таджикистан і Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австралії Василя Мирошниченка послом в Новій Зеландії за сумісництвом.
До слова, Зеленський заснував нову традицію. Церемонія передачі вірчих грамот нових послів українському президенту тепер відбувається на території Софії Київської.