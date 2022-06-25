Зеленський звільнив послів у п’ятьох країнах

Зеленський призначив послів України в Таджикистані та Новій Зеландії

Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії та Лівані. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Згідно з указами звільнені:

Сергій Бурдиляк з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Іран,

Ігор Долгов з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грузії,

Юрій Мушка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Словацькій Республіці,

Інна Огнівець з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португальській Республіці,

Ігор Осташ із посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ліванській Республіці.

Водночас, президент призначив Валерія Євдокимова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Таджикистан і Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австралії Василя Мирошниченка послом в Новій Зеландії за сумісництвом.

До слова, Зеленський заснував нову традицію. Церемонія передачі вірчих грамот нових послів українському президенту тепер відбувається на території Софії Київської.