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    Політика

    Зеленський звільнив послів у п’ятьох країнах

    Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення ряду послів - Зеленський звільнив послів у п’ятьох країнах
    Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення ряду послів
    фото: ТСН

    Зеленський призначив послів України в Таджикистані та Новій Зеландії

    Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії та Лівані. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

    Згідно з указами звільнені:

    • Сергій Бурдиляк з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Іран,
    • Ігор Долгов з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грузії,
    • Юрій Мушка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Словацькій Республіці,
    • Інна Огнівець з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Португальській Республіці,
    • Ігор Осташ із посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ліванській Республіці.

    Водночас, президент призначив Валерія Євдокимова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Таджикистан і Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австралії Василя Мирошниченка послом в Новій Зеландії за сумісництвом.

    До слова, Зеленський заснував нову традицію. Церемонія передачі вірчих грамот нових послів українському президенту тепер відбувається на території Софії Київської.

    Теги: посол Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський звільнив послів у п’ятьох країнах