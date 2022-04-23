Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексголові Держрезерву

За даними слідства, підозрюваний у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн із держбюджету

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у службовій недбалості колишньому голові Державного агентства резерву України.

За даними слідства, він у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів на оплату та поставку до державного резерву наднормових тонн оливи моторної, дозволу на фінансування яких не було.

У цей період посаду голови Державного агентства резерву України займав Вадим Мосійчук.

Наразі проведено обшуки за місцем проживання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України, за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова оголосила про нових підозрюваних у магістральній справі щодо російської агресії проти України.

До слова, кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук.