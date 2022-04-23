  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексголові Держрезерву

    У підозрюваного провели обшук,&nbsp;вирішується питання про обрання запобіжного заходу - Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексголові Держрезерву
    У підозрюваного провели обшук, вирішується питання про обрання запобіжного заходу
    фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

    За даними слідства, підозрюваний у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн із держбюджету

    Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у службовій недбалості колишньому голові Державного агентства резерву України.

    За даними слідства, він у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів на оплату та поставку до державного резерву наднормових тонн оливи моторної, дозволу на фінансування яких не було.

    У цей період посаду голови Державного агентства резерву України займав Вадим Мосійчук.

    Наразі проведено обшуки за місцем проживання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України, за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

    Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова оголосила про нових підозрюваних у магістральній справі щодо російської агресії проти України.

    До слова, кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук.

    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора фінансування розслідування Україна Вадим Мосійчук окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексголові Держрезерву