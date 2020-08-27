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    Думки вголос

    Завдання все ж таки було вбити Навального, не налякати ...

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

    • Розсилка
    Завдання все ж таки було вбити Навального, не налякати ...

    Так само як з Литвиненком, так само як зі Скрипаль, так само як з Хангошвілі ...

    Мовою оригіналу

    Летчики, экстренной посадкой в Омске сломали конторским всю схему. Дальше началась импровизация и (как всегда) фээсбэшники жидко обоср@лись.

    Кинулись сообщать о минировании аэропорта - а летчики все равно сели и скорая помощь - все равно приехала. (Недожали, криворукие!)

    Пока оперативники добежали до больницы, врачи успели Навальному первую порцию атропина вколоть. Потом конечно – ни-ни. Но эта порция похоже спасла ему жизнь. (Опять не успели, лодыри!)

    Потом начался скандал, главы государств начали звонить... Пришлось Навального отдавать...
    А легенды на случай провала – не придумали, настолько были уверены, что все будет шито-крыто. (Опять как обычно: тупые дармоеды!)

    Теперь Песков вынужден выкручиваться и придумывать оправдания одно нелепее другого.
    И МИД как обычно, обидку дал и сделал честное лицо...

    А что теперь? Теперь вся госмашина, от МИДа до последней газетёнки будет выгораживать этих ублюдков, которые в очередной раз обкакались.

    Так же как с Литвиненко, так же как со Скрипалем, так же как с Хангошвили...

    «...Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы...» (Евангелие от Луки 8:17)

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія ФСБ путінський режим скандал Олексій Навальний
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