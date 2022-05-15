Пропагандисти видали трупи росіян на Зміїному за вбитих бійців ЗСУ (відео)

Аби переконати всіх, що на відео українські військовослужбовці, ближче до вбитого солдата перетягли «Джавелін»

На офіційному каналі російського Міністерства оборони з'явилося відео з острова Зміїний. У підписі до нього було сказано таке: «Кадри знищеного десанту ЗСУ на острові Зміїний. Підрозділи спецназу підійшли до острова на трьох десантно-штурмових катерах «Кентавр». На острові розпочався запеклий бій, під час якого російські військові грамотними тактичними діями в обороні не дозволили супротивникові розосередитися на острові. Потім під час рішучої контратаки всіх українських диверсантів було витіснено до води і там знищено».

Аби переконати всіх, що на відео українські військовослужбовці, ближче до вбитого солдата перетягли «Джавелін». Однак пропагандистів видала форма солдата, на ньому був ремінь морської піхоти РФ.

Раніше повідомлялося, що в окупований Севастополь звозять вбитих і поранених рашистів зі Зміїного. Із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку, яка дислокується в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає.

Також стало відомо, що повинна зробити Україна із Севастополем та Кримським мостом.

Також Арестович підтвердив ураження ще одного корабля окупантів.

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