Війна може початися в Криму. Є ще кілька небезпечних точок

У Європі є кілька точок, де може початися зіткнення Росії та США

США нарощують військову присутність у Чорному морі,зокрема, відправили в регіон есмінці USS Carney і USS Ross, відповівши тим самим на мілітаризацію Росією окупованого Криму. Взаємне посилення викликане діями РФ, однак, як зазначає російський опозиціонер Костянтин Боровий, воно збільшує ризик військового зіткнення між США і Росією. Росія створила

Фото: dumskaya.net Спільні маневри двох постійних морських груп НАТО у Чорному морі

У Європі є кілька точок, де може початися зіткнення Росії та США

США нарощують військову присутність у Чорному морі,зокрема, відправили в регіон есмінці USS Carney і USS Ross, відповівши тим самим на мілітаризацію Росією окупованого Криму. Взаємне посилення викликане діями РФ, однак, як зазначає російський опозиціонер Костянтин Боровий, воно збільшує ризик військового зіткнення між США і Росією.

Росія створила певний дисбаланс сил. Свого часу були укладені міжнародні угоди про розміщення ракет і збройних сил. На жаль, всі ці угоди порушені в Європі, і європейська безпека сьогодні знаходиться під загрозою.

У відповідальних держав виникає необхідність і потреба стабілізувати ситуацію. Це робиться одним тільки способом: порушення угод компенсується розміщенням збройних сил у той момент, коли Росія розміщує додаткові озброєння та збройні сили в Калінінграді, в Білорусі, біля кордонів України і в Україні - в Криму, який Росія вважає своєю територією, але навіть відповідно до угод про безпеку ці території потрапляють під обмеження. Для компенсації цих порушень США і європейські держави посилюють свої збройні сили. Це природний процес, але він, безумовно, стимулює РФ порушувати попередні угоди з безпеки в Європі.

І коли відбувається концентрація збройних сил і вони вступають у взаємодію територіально, просто перебуваючи близько одна до одної, збільшується ризик військового зіткнення. Тим більше, що зараз в Європі є кілька точок напруги: Молдова (Придністров'я), Україна (Крим), країни Балтії, де поки не дуже активно, але діють сепаратисти (Латгальський район Латвії), Грузія (Абхазія та Південна Осетія).

Тобто точок можливого конфлікту дуже багато. Я б їх назвав центрами іскри, яка може запалити великий конфлікт. Щоб цього не сталося, укладаються міжнародні угоди. Попередня угода з безпеки в Європі розводила збройні сили країн Заходу та Росії, щоб уникнути дотику. Але в сьогоднішній ситуації це дуже важко: фактично, щоб розвести збройні сили Росії, їх необхідно вивести із зон конфлікту, в чому, звичайно, Москва не зацікавлена.

Джерело: Апостроф

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