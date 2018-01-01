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    Думки вголос

    Війна може початися в Криму. Є ще кілька небезпечних точок

    У Європі є кілька точок, де може початися зіткнення Росії та США
    США нарощують військову присутність у Чорному морі,зокрема, відправили в регіон есмінці USS Carney і USS Ross, відповівши тим самим на мілітаризацію Росією окупованого Криму. Взаємне посилення викликане діями РФ, однак, як зазначає російський опозиціонер Костянтин Боровий, воно збільшує ризик військового зіткнення між США і Росією. Росія створила
    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • Сьогодні, 06:52
    • Розсилка
    <span>Спільні маневри двох постійних морських груп НАТО у Чорному морі</span>
    Фото: dumskaya.net
    Спільні маневри двох постійних морських груп НАТО у Чорному морі

    У Європі є кілька точок, де може початися зіткнення Росії та США

    США нарощують військову присутність у Чорному морі,зокрема, відправили в регіон есмінці USS Carney і USS Ross, відповівши тим самим на мілітаризацію Росією окупованого Криму. Взаємне посилення викликане діями РФ, однак, як зазначає російський опозиціонер Костянтин Боровий, воно збільшує ризик військового зіткнення між США і Росією.

    Росія створила певний дисбаланс сил. Свого часу були укладені міжнародні угоди про розміщення ракет і збройних сил. На жаль, всі ці угоди порушені в Європі, і європейська безпека сьогодні знаходиться під загрозою.

    У відповідальних держав виникає необхідність і потреба стабілізувати ситуацію. Це робиться одним тільки способом: порушення угод компенсується розміщенням збройних сил у той момент, коли Росія розміщує додаткові озброєння та збройні сили в Калінінграді, в Білорусі, біля кордонів України і в Україні - в Криму, який Росія вважає своєю територією, але навіть відповідно до угод про безпеку ці території потрапляють під обмеження. Для компенсації цих порушень США і європейські держави посилюють свої збройні сили. Це природний процес, але він, безумовно, стимулює РФ порушувати попередні угоди з безпеки в Європі.

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    І коли відбувається концентрація збройних сил і вони вступають у взаємодію територіально, просто перебуваючи близько одна до одної, збільшується ризик військового зіткнення. Тим більше, що зараз в Європі є кілька точок напруги: Молдова (Придністров'я), Україна (Крим), країни Балтії, де поки не дуже активно, але діють сепаратисти (Латгальський район Латвії), Грузія (Абхазія та Південна Осетія).

    Тобто точок можливого конфлікту дуже багато. Я б їх назвав центрами іскри, яка може запалити великий конфлікт. Щоб цього не сталося, укладаються міжнародні угоди. Попередня угода з безпеки в Європі розводила збройні сили країн Заходу та Росії, щоб уникнути дотику. Але в сьогоднішній ситуації це дуже важко: фактично, щоб розвести збройні сили Росії, їх необхідно вивести із зон конфлікту, в чому, звичайно, Москва не зацікавлена.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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