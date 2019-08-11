Слуга народу чи великого бізнесу?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки що ініціативи нової влади не торкаються питань допомоги людям

Мовою оригіналу

В пятницу новоизбранные депутаты наконец-то собрались, чтобы начать подготовку к первому заседанию Рады 9-го созыва. И уже в рамках предварительных дискуссий стало ясно: партию «Слуга народа», формирующую монокоалицию в парламенте, меньше всего волнуют проблемы простых украинцев.

У Зеленского , к сожалению для страны, так и не огласили первоочередные и необходимые для людей экономические законопроекты. Вместо этого «слуги народа» сосредоточены на дележке парламентских комитетов, кресел спикера и вице-спикеров. Видимо, именно этому их обучали на недельном экономическом тренинге в Трускавце.

Кстати, уже не вспоминают у Зеленского и о принятии закона об оппозиции, чтобы их власть могли контролировать. Тем самым, новая власть наступает «на грабли» всех предыдущих «режимов».

Единственная политсила, которая подняла на заседании рабочей группы критически необходимые для украинцев вопросы, - это «Батькивщина». Именно ее представители настаивали на том, что у новоизбранной Рады есть четыре первоочередные задачи.

Во-первых, одним из первых решений принять законопроект об использовании газа украинской добычи для населения и бюджетной сферы, что сразу позволит снизить цену газа до 3, 6 грн за куб.

Во-вторых, уже с осени необходимо увеличить минимальную пенсию украинцев до прожиточного минимума, как предусмотрено законом. То есть – до 3094 грн.

В-третьих, дабы остановить демографический кризис в стране, следует вернуть адекватную соцпомощь при рождении ребенка, как было во времена Кабмина Тимошенко. На первого ребенка выплата должна составить 50 тыс. грн., на второго – 100 тыс. грн, на третьего – 150 тыс. грн. Именно такие параметры необходимо заложить при разработке бюджета-2020.

В-четвертых, принятие закона об обязательном медицинском страховании, который заменит платную медицину, которую ввела медицинская «реформа».

«Батькивщина» свои социальные инициативы, которые позволял вывести украинцев из тотальной нищеты и запустить экономику за счет увеличения покупательной способности населения, озвучила. И даже больше – есть уже готовые законопроекты в парламенте.

Теперь посмотрим, какими будут приоритеты для фракции «Слуга народа», имеющей 254 депутата в Раде. Есть ли у Зеленского политическая воля действительно стать «слугой народа», а не «слугой» крупного бизнеса?

Пока что все инициативы новой власти никак не направлены на помощь людям. Ведь от снятия моратория на продажу земли, отмены запрета на азартные игры, продажи ГТС или новой программы сотрудничества с МВФ украинцам, которых Порошенко вогнал в тотальную нищету, легче жить не станет…

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»