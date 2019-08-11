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    Суспільство

    Новообрана депутатка від «Опозиційного блоку» відмовилася називати Росію агресором

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    На думку Вікторії Гриб, &laquo;усі сторони конфлікту в цій ситуації могли би трішки по-інакшому поводитися&raquo; - Новообрана депутатка від «Опозиційного блоку» відмовилася називати Росію агресором
    На думку Вікторії Гриб, «усі сторони конфлікту в цій ситуації могли би трішки по-інакшому поводитися»

    Якихось конкретних заяв я зараз робити не буду, дуже багато складнощів, запитань, - Гриб

    Новообрана депутатка від «Опозиційного блоку» у 105 виборчому окрузі, що знаходиться на лінії розмежування у Луганській області, Вікторія Гриб відмовилася називати Росію агресором.

    Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гриб, вона би зараз утрималася від відповіді на запитання, хто є Росія особисто для неї.

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    «Тут потрібно дуже багато розбиратися. Геополітика, яка, на жаль, зіграла з нами такий злий жарт – серйозна річ. Якихось конкретних заяв я зараз робити не буду, дуже багато складнощів, запитань. Усі сторони конфлікту в цій ситуації могли би трішки по-інакшому поводитися», - заявила новообрана депутатка.

    Також Гриб зауважила, що і люди на лінії розмежування «дуже обережні, стараються нікого не обвинувачувати, просто хочуть, щоби швидше це все закінчилося».

    «Зрозуміло, що в більшості випадків обвинувачують владу і не тільки українську, з усіх боків. Не кажуть кого конкретно, але упевнені, що на цьому заробляють. І саме тому цей конфлікт тягнеться», - зазначила депутатка.

    Нагадаємо, виборчий округ №105 з центром у місті Щастя знаходиться на лінії розмежування у Луганській області і включає частину окупованих територій. Вікторія Гриб, яка є працівницею ДТЕК Ріната Ахметова і представником його партії «Опозиційний блок» боролася на виборах до Верховної Ради з братом одіозного Віктора Медведчука Сергієм («Опозиційна платформа – За життя») і здобула перемогу з результатом 39%, що на 8% більше, ніж в опонента.

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