Новообрана депутатка від «Опозиційного блоку» відмовилася називати Росію агресором



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Вікторії Гриб, «усі сторони конфлікту в цій ситуації могли би трішки по-інакшому поводитися»

Якихось конкретних заяв я зараз робити не буду, дуже багато складнощів, запитань, - Гриб

Новообрана депутатка від «Опозиційного блоку» у 105 виборчому окрузі, що знаходиться на лінії розмежування у Луганській області, Вікторія Гриб відмовилася називати Росію агресором.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Гриб, вона би зараз утрималася від відповіді на запитання, хто є Росія особисто для неї.

«Тут потрібно дуже багато розбиратися. Геополітика, яка, на жаль, зіграла з нами такий злий жарт – серйозна річ. Якихось конкретних заяв я зараз робити не буду, дуже багато складнощів, запитань. Усі сторони конфлікту в цій ситуації могли би трішки по-інакшому поводитися», - заявила новообрана депутатка.

Також Гриб зауважила, що і люди на лінії розмежування «дуже обережні, стараються нікого не обвинувачувати, просто хочуть, щоби швидше це все закінчилося».

«Зрозуміло, що в більшості випадків обвинувачують владу і не тільки українську, з усіх боків. Не кажуть кого конкретно, але упевнені, що на цьому заробляють. І саме тому цей конфлікт тягнеться», - зазначила депутатка.

Нагадаємо, виборчий округ №105 з центром у місті Щастя знаходиться на лінії розмежування у Луганській області і включає частину окупованих територій. Вікторія Гриб, яка є працівницею ДТЕК Ріната Ахметова і представником його партії «Опозиційний блок» боролася на виборах до Верховної Ради з братом одіозного Віктора Медведчука Сергієм («Опозиційна платформа – За життя») і здобула перемогу з результатом 39%, що на 8% більше, ніж в опонента.

Більше читайте: