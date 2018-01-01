Бюджет Києва: 49 млрд грн - це багато чи мало

Тенденція до зниження реальних можливостей бюджету внаслідок знецінення національної грошової одиниці очевидна

Столиця зустріла новий рік з бюджетом у 49 млрд грн. Начебто й чимало. Але, якщо взяти у доларовому еквіваленті, то порівняно з 2014 роком, коли нинішня команда стала до стерна влади в Києві, показники зменшилися. Чотири роки тому (за курсом НБУ на початок року), міський кошторис по видаткам складав 2,5 млрд доларів США, зараз — 1,7 млрд $.

Леонід Косаківський колишній мер Києва

Леонід Косаківський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kievvlast.com.ua

Тенденція до зниження реальних можливостей бюджету внаслідок знецінення національної грошової одиниці очевидна

Столиця зустріла новий рік з бюджетом у 49 млрд грн. Начебто й чимало. Але, якщо взяти у доларовому еквіваленті, то порівняно з 2014 роком, коли нинішня команда стала до стерна влади в Києві, показники зменшилися. Чотири роки тому (за курсом НБУ на початок року), міський кошторис по видаткам складав 2,5 млрд доларів США, зараз — 1,7 млрд $. Не кажучи вже про 2008 рік, коли міський бюджет вимірювався 5 млрд доларів (25 млрд грн.).

Тобто тенденція до зниження реальних можливостей бюджету внаслідок знецінення національної грошової одиниці очевидна. (Те саме спостерігаємо і на загальнодержавному рівні — державний бюджет у доларовому обчисленні в 2014-му складав більше 55 млрд $, зараз — трохи більше 35 млрд $, що навіть менше за бюджети деяких міст світу — мегаполісів.)

З урахуванням додаткового навантаження на видатки у зв’язку з ростом цін, тарифів, на перший план в цьому році виходить раціональне використання столичних коштів, щоб кожна витрачена гривня давала максимальний ефект.

Джерело: блог Леоніда Косаківського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»