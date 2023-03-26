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У російському Омську горить склад із пластиком (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському Омську горить склад із пластиком (фото, відео)
Пожежа на на складі з пластиком у російському Омську
фото: МНС РФ

Пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. квадратних метрів

У російському місті Омськ сталася масштабна пожежа на складі з пластиком. Про це повідомило міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Telegram

У ліквідації загоряння в Омську задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки, зазначили в МНС РФ.

Пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. квадратних метрів.

За попередньою інформацією російського відомства, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 25 березня у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на найбільшому в Росії металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів.

Також 25 березня в Ростовській області РФ сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією.

Крім того, 24 березня в Арамілі Свердловської області РФ виникла сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех.  

Теги: пожежа відео росія

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