У російському Омську горить склад із пластиком (фото, відео)

Пожежа на на складі з пластиком у російському Омську

Пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. квадратних метрів

У російському місті Омськ сталася масштабна пожежа на складі з пластиком. Про це повідомило міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Telegram

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ліквідації загоряння в Омську задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки, зазначили в МНС РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. квадратних метрів.

За попередньою інформацією російського відомства, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 25 березня у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на найбільшому в Росії металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також 25 березня в Ростовській області РФ сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією.

Крім того, 24 березня в Арамілі Свердловської області РФ виникла сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех.