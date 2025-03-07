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Україна веде з Францією переговори щодо деталей можливої миротворчої місії

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Україна веде з Францією переговори щодо деталей можливої миротворчої місії
Україна вітає всі ініціативи, спрямовані на оборонну самодостатність Європи
фото: Reuters

Ухвалення рішення про миротворців потребує згоди всіх країн-партнерів

Україна веде переговори у дипломатичному режимі із Францією щодо можливої миротворчої місії за умови припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» с посиланням на Суспільне.

Як розповів на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, для ухвалення рішення про військовий контингент для підтримки миру в Україні необхідний консенсус країн-партнерів України. Серед них мають бути й Сполучені Штати. Також Україна наполягатиме не тільки на місії на суходолі, а ще й у повітрі та на воді.

«Безпека в небі, безпека на морі навіть більш важливі, ніж присутність просто військових на суходолі. Є низка конкретних держав в Європі, Північній Америці та навіть за межами Європи, які готові попередньо брати участь в контингентах для забезпечення миру та безпеки в Україні», –  зауважив речник МЗС.

На запитання кореспондента Суспільного щодо ядерної «парасольки», яку запропонувала Франція країнам Європи, та чи веде Україна переговори щодо долучення до списку таких країн, Георгій Тихий відповів, що говорити про це «ще зарано». Проте зауважив, що Україна вітає «всі ініціативи, спрямовані на оборонну самодостатність Європи».

Нагадаємо, 5 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію про використання французької ядерної зброї для захисту країн ЄС.

«Главком» повідомляв, що заяви французького президента щодо намірів надати ядерну парасольку Європі помітно занепокоїли російських агресорів. 

Раніше Франція назвала країни, які є готовити відправити в Україну миротворців. Крім самої Франції, у списку фігурували Велика Британія та Німеччина.

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Теги: Європейський союз миротворча місія миротворці Україна Франція

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