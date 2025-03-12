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Відставка Зеленського. Fox News розкрив деталі переговорів у Саудівській Аравії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Відставка Зеленського. Fox News розкрив деталі переговорів у Саудівській Аравії
Питання про вибори нового президента не підіймалося
Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського

Українську сторону на переговорах представляли: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров

11 березня у Джидді у Саудівській Аравії пройшла зустріч між США та Україною з приводу завершення війни. Про відставку Зеленського не говорили. Про повідомляє «Главком» із посиланням на пост журналістки Fox News Нани Саджай у соцмережі Х.

Саджай зазначає, що під час переговорів між двома країнами тема відставки президента України Володимира Зеленського не обговорювалася.

«Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді», – написала Саджай.

Нагадаємо, американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Також ми писали, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що запросив би президента України Володимира Зеленського повернутися в Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню і що США зустрінуться з Росією пізніше у вівторок або в середу. Він також сказав, що запросить Зеленського повернутися в Білий дім.

Теги: Дональд Трамп відставка Україна президент Володимир Зеленський США вибори

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