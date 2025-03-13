Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні

Спільна пресконференція Путіна та Лукашенка відбудеться сьогодні

Російський диктатор Володимир Путін може висловитися щодо ситуації в Україні сьогодні на спільній пресконференції з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прессекретаря очільника РФ Дмитра Пєскова.

Зокрема, за словами Пєскова, Путін з соратником планують обговорити «нові американські ініціативи».

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко їде з офіційним візитом до РФ.

Очікується, що Путін та Лукашенко обговорять:

розвиток співпраці Білорусі та Росії, перспективні напрямки взаємодії;

спільну роботу в інтеграційних форматах;

питання поточної міжнародної ситуації.

За підсумками переговорів буде підписано пакет документів.

До слова, Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

12 березня Путін заявив, що завдання щодо розгрому українських підрозділів у Курській області та виходу на державний кордон має бути виконане у найкоротші терміни. Він заявив про необхідність створення зони безпеки вздовж російсько-українського кордону.