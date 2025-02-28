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Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
Техніка 1В119 «Реостат», яка зображена на фото, є рідкісною для російської армії
фото: Defense Express

На фронті помітили розконсервовану техніку росіян, яка раніше рідко використовувалася у боях

У соцмережах періодично з’являються відео, на яких зафіксовані ешелони з рідкісною військовою технікою РФ, яка або майже не використовувалася у боях проти ЗСУ, або взагалі не була помічена на фронті. Аналітики розцінюють це як ознаку виснаження російської армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

На одному з відео зафіксовано російський ешелон із рідкісною технікою – машинами управління вогнем 1В119 «Реостат» на базі БТР-Д та самохідними ПТРК 9П148 «Конкурс» на базі БРДМ-2. Імовірно, росіяни розконсервували ці машини як донорів запчастин або транспорту для штурмових груп, але не виключені й інші варіанти їхнього застосування.

Зазначається, БРДМ-2 не зафіксовані у бойовому використанні, хоча були повідомлення про їхню розконсервацію. Водночас ПТРК 9П148 «Конкурс» застосовували, зокрема, під час боїв за Вугледар у 2023 році.

Техніка 1В119 «Реостат» є рідкісною для російської армії – на 2021 рік вона була зафіксована лише у двох десантних дивізіях. За даними The Military Balance 2024, десантні війська РФ мають достатньо БТР-Д для розбору на запчастини, однак додаткові машини управління вогнем можуть бути актуальними. Аналітики також припускають, що знята з консервації рідкісна техніка може використовуватися не лише у боях проти ЗСУ, а й для укомплектування частин на території РФ.

Раніше ми писали, що один день війни в Україні коштує Російській Федерації майже один мільярд доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв’ю «Укрінформу». 

«Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, – це величезні кошти», – зазначив глава ГУР.

Як зазначив Буданов, за офіційними даними 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону.

Нагадаємо, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

Як відомо, РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів».

Попри зменшення бюджетних витрат на регіони Росії з початку року, Кремль лише тепер починає визнавати, що громадяни мають «пожертвувати певними інтересами» через тривалу війну з Україною.

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Теги: росія війна військова техніка росіяни Вугледар

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