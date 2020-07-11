У казино з Медведєвим: ЗМІ дізналися, як Янукович відсвяткував 70-річчя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією ЗМІ, Віктор Янукович відсвяткував ювілей у компанії експрезидента РФ Дмитра Медведєва

За даними співрозмовників ЗМІ, Янукович святкував день народження в казино у російському Сочі

Експрезиденту України Віктору Януковичу 9 липня виповнилося 70 років. Свій день народження президент-утікач відсвяткував у російському Сочі в компанії експрезидента Росії Медведєва.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє видання «Гордон».

За даними співрозмовників, Янукович святкував день народження в казино. Серед гостей був експрезидент і колишній прем'єр-міністр РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, колишній мер Сочі Пахомов і губернатор Краснодарського краю.

Як повідомляється, присутніх на святкуванні змусили здати тест на Covid-19.

Співрозмовники видання також повідомили, що казино цього дня закрили для відвідувачів.

До слова, наприкінці червня ДБР оголосило про підозру у держзраді Януковичу та двом ексміністрам оборони.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі.