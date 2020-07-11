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    Політика

    У казино з Медведєвим: ЗМІ дізналися, як Янукович відсвяткував 70-річчя

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    <p><span>За інформацією ЗМІ, Віктор Янукович відсвяткував ювілей у компанії експрезидента РФ Дмитра Медведєва<o:p></o:p></span></p> - У казино з Медведєвим: ЗМІ дізналися, як Янукович відсвяткував 70-річчя

    За інформацією ЗМІ, Віктор Янукович відсвяткував ювілей у компанії експрезидента РФ Дмитра Медведєва

    За даними співрозмовників ЗМІ, Янукович святкував день народження в казино у російському Сочі

    Експрезиденту України Віктору Януковичу 9 липня виповнилося 70 років. Свій день народження президент-утікач відсвяткував у російському Сочі в компанії експрезидента Росії Медведєва.

    Про це із посиланням на власні джерела повідомляє видання «Гордон».

    За даними співрозмовників, Янукович святкував день народження в казино. Серед гостей був експрезидент і колишній прем'єр-міністр РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, колишній мер Сочі Пахомов і губернатор Краснодарського краю.

    Як повідомляється, присутніх на святкуванні змусили здати тест на Covid-19.

    Співрозмовники видання також повідомили, що казино цього дня закрили для відвідувачів.

    До слова, наприкінці червня ДБР оголосило про підозру у держзраді Януковичу та двом ексміністрам оборони.

    Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі.

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