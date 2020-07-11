Резніков розповів, чому з росіянами не вдалося узгодити списки на обмін бранців



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«Російська сторона заявила, що списки на обмін не вдалось узгодити, бо Україна забажала додати до них ще дві категорії осіб» - Резніков

«Трактовка, що Україна поводилася якось деструктивно, – це нісенітниця», – запевнив віцепрем’єр

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні прокоментував останні перемовини з росіянами.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що списки на обмін не вдалось узгодити, бо Україна забажала додати до них ще дві категорії осіб.

«Певне зближення на зустрічі в Берліні реалізувалося в домовленість про можливість відкриття одночасно двох КПВВ в Луганській області. По-друге, з 20 локацій, запропонованих для гуманітарного розмінування, погоджено 13. Я вважаю, що це хороший прогрес. Щодо обміну списками осіб, які підлягають взаємному звільненню, то ніхто ж не казав, що мають бути лише чотири категорії. Ці категорії запропонувала російська сторона на попередньому засіданні. Ми ж відповіли, що вони не покривають всі можливі варіанти, тому запропонували додати ще дві», – визнав Резніков.

Віцепрем’єр пояснює: «От припустимо, що російська сторона запитує якусь особу на обмін, а вона вже звільнена і гуляє на свободі. Під яку категорію така особа потрапляє, якщо вона вже звільнена? Другий варіант – коли вони запитують особу, яка насправді є безвісті зниклою, чого нема в їхніх чотирьох критеріях. Причому ми не наполягали на цих двох категоріях, а запропонували їх. Тому трактовка, що Україна поводилася якось деструктивно, – це нісенітниця», – запевнив він.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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