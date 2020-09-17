Україна в ОБСЄ: інспекція в Шумах наразі неможлива через позицію Росії



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Спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів з боку російської сторони

Росія хоче піару, а не миру, заявив український дипломат

Через неконструктивну позицію Росію наразі не видається можливим проведення спільного інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 16 вересня у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Через відмову Росії дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду з метою підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії зіткнення, інспектування у районі селища Шуми Донецької області на даний момент не може бути проведено», – заявив він.

Дипломат нагадав, що раніше українська сторона погодилася запросити координатора ОБСЄ у супроводі представників Тристоронньої контактної групи для здійснення 10 вересня спільного візиту в район н.п. Шуми з метою спростування недостовірних обвинувачень з боку РФ.

Проте навіть ця відкритість не задовольнила Росію, яка направила ряд додаткових запитів (щодо нових районів для відвідування, фото- та відеозйомки, підписання спільного протоколу), що «унеможливило запланований спільний візит».

«Більше того, російські збройні формування відкрили вогонь по українських позиціях поблизу селища Шуми у районі, де мав відбутися спільний візит. При цьому, безпілотник СММ, що пролітав над цим районом, зазнав глушіння та був втрачений», – зазначив Лоссовський.

«Протягом шести тижнів з 27 липня Україна виконує досягнуті домовленості. Ми готові йти й надалі цим шляхом з метою переходу від «тиші» на Донбасі до стійкого миру. Водночас, ми бачимо, що Росія переслідує зовсім інші цілі, а саме – піар, а не мир», – наголосив представник України.

Як відомо, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразово спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ.

Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів з боку російської сторони.

Також 10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не було зафіксовано.