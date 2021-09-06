Зустріч з Байденом. Зеленський спробував виторгувати для себе «плюшки», але у нього нічого не вийшло

Мої враження від візиту Володимира Зеленського до США

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1. Визит был скромным. Какими-то инновационными идеями он не отличался. Базовая рамка американско-украинских отношений осталась неизменной: реформы, безопасность, Россия, внешняя помощь.

2. Для Байдена визит был скорее вынужденным, нежели желанным. Многие коллеги это отмечали, и, надо сказать, это было видно. Также объясняет, почему не было совместной пресс-конференции. Никто больших ожиданий по поводу визита не имел изначально. Да и статус визита был рабочий, а не официальный.

3. Пользуясь уязвимостью Байдена с учетом катастрофы в Афганистане, Зеленский попытался выторговать для себя какие-то существенно иные «плюшки», чтобы отличаться от предшественников и создать вокруг визита некий сенсационно-исторический ореол. Но у него ничего не вышло.

4. Несколько «пряников», которые можно «продать» внутренней аудитории, американцы Зеленскому дали: $ 60 млн дополнительной военной помощи, $ 45 млн на гуманитарные потребности и $ 12,8 млн на борьбу с COVID-19. Ну и традиционные меморандумы, трансформацию которых в контракты ещё предстоит увидеть. А также обещания дать кредиты, переподписать Хартию осенью и реанимировать двусторонние стратегические комиссии, которые уже 3 года не собирались.

5. Политические требования, которые США выставляли Украине (по НАБУ, САП и другим вопросам) в контексте реформ остались неизменными, и являются принципиальными условиями дальнейшей поддержки Украины и Зеленского. Другими словами, с момента визита Блинкена в мае ничего существенно не поменялось.

6. Убедить Байдена что-то поменять в вопросах диалога с РФ или Северного потока-2 не удалось. Заявления были стандартные, и не сигнализируют о том, что Вашингтон будет менять свою политику по отношению к Германии.

7. Политическая декларация двух сторон стала хорошей компиляцией разных идей, которые составляют основу двусторонней повестки. Как я уже написал, ничего нового.

8. Правительственный список инвестпроектов на $ 277 млрд, который президент назвал «Планом трансформации Украины», как по мне, был представлен слабо и неубедительно. Большого интереса со стороны американцев он не вызвал, хотя там есть ряд неплохих проектов, которые нужны Украине.

Короче говоря, можно сказать, что визит удался, но никаких существенных прорывов не произошло. .

Отношения США и Украины после этого визита вряд ли серьезно поменяются. Рамка двусторонней повестки осталась такой же ограниченной и скромной по перспективам сотрудничества. Формально-публичная часть сохраняется нетронутой. Отношения между Байденом и Зеленским существенно не улучшились.

Однако были созданы контуры для возможного расширения партнерства в среднесрочной перспективе. Правда, это уже больше зависит от действий самого Зеленского и его команды и внутренних преобразований в Украине.

Джерело: блог Іллі Куси

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