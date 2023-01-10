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Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Пальне знову під прицілом. Що буде далі

glavcom.ua
Ворог продовжує нищити будь які об’єкти інфраструктури нафтопродуктозабезпечення
фото з відкритих джерел

Європа готується до другої хвилі «нафтового» ембарго – відмови від імпорту російських нафтопродуктів 5 лютого

У неділю двома ракетами С-300 був зруйнований міні-НПЗ у Мерефі. Завод готувався у січні видати перші зразки товарної продукції. Представники підприємства кажуть, що відновлення наразі неможливе.

Двома тижнями раніше ті ж С-300 прилетіли на державний Шебелинський ГПЗ (теж Харківська область). Завод не працював із лютого, але покидьки вирішили його теж зрівняти із землею.

Таким чином, ворог продовжує нищити будь які об’єкти інфраструктури нафтопродуктозабезпечення, до яких тільки може дотягнутися. Мета цього зрозуміла – залишити нас без пального.

Ситуація напружена. Європа готується до другої хвилі «нафтового» ембарго – відмови від імпорту російських нафтопродуктів 5 лютого. Всі дуже нервують.

Багато хто бачив інфографіку, що Німеччина обнулила російський енергетичний імпорт. Це круто, але за кадром залишилось те, що націоналізований владою НПЗ «Роснафти» у м. Шведт у січні буде завантажений на 50%, а що буде у лютому – ще взагалі невідомо.

Це змушує смикатись поляків, які закривають свої західні регіони саме німецьким дизелем. Тому все більше уваги прикуто до перевалювального комплексу Baltchem у Щецині, що майже на кордоні з Німеччиною.

Як нещодавно з’ясувалося, його ще влітку придбала українська компанія «Укрпалетсистем», відома також як UPG. Це мабуть найбільш зухвалий проект українців, які були змушені активно шукати нові шляхи постачання пального внаслідок війни. Зараз перевалка працює виключно на український ринок, забезпечивши у грудні 65 тис. т ДП, або 10% від загального імпорту. Є підстави вважати, що можна обробляти й більше. Здавалося б, круто.

Але що ми бачимо: навколо UPG та терміналу як у Польщі, так й в Україні починається нездоровий двіж. У ЗМІ луплять прямою наводкою: UPG – гаманець Лукашенко. Зрозуміло, без будь-яких доказів. Дайте, надрукую першим!

Для чого це робиться? Очевидно, щоб або сісти на цей потік або одразу хапнути сам термінал. До чого це призведе? Як мінімум, до дестабілізації, а як максимум до втрати потужного каналу постачання пального в Україну. Нам це зараз точно треба?

Мені є про що спитати Володимира Петренка, власника UPG, але я зачекаю. Якщо у влади є питання, нехай зробить це, але «душевно, по-домашнєму». Якщо побачить там чиїсь вуха або вуса, прийме відповідне рішення, буде мережа державних заправок ще більше.

Давайте не будемо розгойдувати човна, насувається шторм.

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Теги: Німеччина ембарго Європа імпорт ринок завод шторм втрати ворог

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