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Африканська країна приховала вантаж з російського судна, що перебуває під санкціями – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Африканська країна приховала вантаж з російського судна, що перебуває під санкціями – ЗМІ
Протягом двох ночей мобільний кран переміщав ящики зі 122-метрового судна
фото: Reuters

Південна Африка відмовилася повідомити, що перевозив корабель або було завантажено на нього

Російське торгове судно, власник якого перевозив зброю для Кремля, минулого місяця відключило транспондер, перш ніж таємно пришвартуватися до найбільшої військово-морської бази Південної Африки, де вона доставила та завантажила невідомі вантажі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Південна Африка відмовилася повідомити, що перевозив корабель або було завантажено на нього на військово-морській базі Саймонстаун.

Міністр оборони країни відмахнувся від занепокоєння США.

Візит судна Lady R, що належить російській судноплавній компанії, загострив відносини між Вашингтоном та Преторією. Це також демонструє труднощі для США та їхніх союзників щодо забезпечення дотримання санкцій проти Москви, зазначає видання.

Високопоставлений представник США заявив, що Вашингтон стурбований підтримкою, наданою збройними силами Південної Африки судну Lady R, зокрема, дозволу йому входити і переміщати вантажі на військово-морській базі.

Протягом двох ночей мобільний кран переміщав ящики зі 122-метрового судна під наглядом озброєної охорони.

Кобус Маре, депутат та представник захисту від опозиційного Демократичного альянсу Південної Африки, сказав, що Lady R доставляла боєприпаси з Росії, хоча зазвичай вони імпортуються через комерційні порти.

США запровадили санкції проти Lady R 8 травня.

Російське вторгнення в Україну обмежило коло політичних союзників Москви світовими вигнанцями. Чого тільки вартує підтримка Росії в Організації Об'єднаних Націй (ООН) такими країнами як Еритрея та іншими авторитарними африканськими режимами.

Раніше повідомлялось, що США слідкує за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.

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Теги: війна санкції США росія Південно-Африканська республіка

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