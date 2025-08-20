Росія б'є по енергетичних об’єктах. Що буде з пальним та цінами на нього?

Ворог продовжує знищувати нашу енергетичну інфраструктуру

Позавчора – Socar в Одесі, вчора – Кременчук, сьогодні горить Ізмаїл.

Все частіше чую запитання: що буде з пальним та цінами на нього?

Відповідь – нічого не буде. Нам розбили вже понад 70 нафтобаз та всі НПЗ ще у 2022-2023 роках, і що, хтось відчув нестачу пального?

Завдяки ринковому ціноутворенню, високій конкуренції та розгалуженій системі імпортних постачань пальне є і буде по ринковим цінам.

І тому поточний період дуже показовий. Україна, яка не має своєї нафти і переробки, залита пальним, а раша, де є все і багато, наразі відчуває дефіцит нафтопродуктів і обмеження продажу на колонках.

P.S. А загалом складається враження, що ППО вже немає або ми просто не встигаємо за збільшенням кількості та вдосконаленнями їхніх засобів. Вони розбивають все, що хочуть. Тому не нехтуйте тривогами! Мусимо пройти і це.