Підпільний нафтозавод працював на Київщині. Поліція повідомила, куди збувалося пальне

Незаконно виготовлене пальне зберігалося на нафтобазі, розташованій у Білоцерківському районі

Незаконний бізнес діяв на базі закритої нафтобази

На Київщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту низькоякісного пального. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з БЕБ вилучили фальсифікованої продукції на понад 8 млн грн, а також готівку на суму понад 18 млн грн у фігурантів справи. Незаконний бізнес діяв на базі закритої нафтобази, а його продукція реалізовувалася через мережу підконтрольних АЗС без дозвільних документів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними правоохоронців, незаконно виготовлене пальне зберігалося на нафтобазі, розташованій у Білоцерківському районі.

Незаконний бізнес діяв на базі закритої нафтобази, а його продукція реалізовувалася через мережу підконтрольних АЗС фото: Бюро економічної безпеки

Незаконний бізнес діяв на базі закритої нафтобази, а його продукція реалізовувалася через мережу підконтрольних АЗС фото: Національна поліція України

«Об’єкт належить приватному підприємству, яке не має жодної ліцензії на виробництво, зберігання чи продаж пального. Згідно з фінансовою звітністю, єдиною зафіксованою сталою витратою компанії є сплата за електроенергію», – повідомили у Нацполіції.

Водночас, зазначають правоохоронці, раніше за цією адресою здійснювало господарську діяльність інше підприємство, яке мало офіційні дозволи на торгівлю й виробництво пального. Проте у травні 2024 року за рішенням суду експлуатацію комплексу будівель нафтобази було заборонено.

За даними правоохоронців, фальсифіковане пальне реалізовувалося через мережу підконтрольних зловмисникам АЗС без сертифікатів державних стандартів та відображення у фінансово-господарській документації.

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Правоохоронці провели 20 санкціонованих обшуків на території Київської, Черкаської областей та у місті Києві за місцями розташування АЗС та нафтопереробного заводу правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів

«За результатами проведених 20 санкціонованих обшуків на території Київської, Черкаської областей та у місті Києві за місцями розташування АЗС та нафтопереробного заводу вилучили понад 57 тис. літрів бензину, майже 85 тис. літрів дизельного пального, 4,5 тис. літрів скрапленого газу, 29 резервуарів для зберігання пального, паливороздавальні колонки, насосне обладнання та вантажні автомобілі з автоцистернами, які використовували для транспортування «товару». За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів перевищує 8 млн грн», – повідомили у Нацполіції.

Також правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, де вилучили фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, готівку на понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті та чорнові записи.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів фото: Національна поліція України

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування незаконної схеми, для притягнення їх до відповідальності.

Кримінальне провадження розслідується за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України) під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, правоохоронні органи України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили та ліквідували масштабну мережу з виробництва та збуту фальсифікованих пестицидів. Ця злочинна діяльність охоплювала 12 областей України, а контрафактна продукція постачалася не лише на внутрішній ринок, а й до країн Європейського Союзу.

Раніше поліція у Києві викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів, які продавалися і людям з онкозахворюваннями.