Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію

На Одещині під час вибухів загинули троє відпочивальників

Поліція Одеської області офіційно підтвердила, що в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників. Трагедія сталася сьогодні, 10 серпня, вдень, у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини.

За попередніми даними, під час купання загинули жінка та двоє чоловіків. Їхні особи наразі встановлюються.

Видання «Думська» вказує, що міна вибухнула в морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді перебував чоловік, який не вижив. pic.twitter.com/n10udOOxyX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2025

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС. Наразі встановлюються повні обставини інциденту, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліція вкотре закликає мешканців та гостей Одещини суворо дотримуватися правил воєнного стану: не відвідувати пляжні ділянки, доступ до яких заборонено, і відпочивати лише на офіційно дозволених пляжах.

