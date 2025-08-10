Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС
фото: поліція Одеської області

На Одещині під час вибухів загинули троє відпочивальників

Поліція Одеської області офіційно підтвердила, що в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників. Трагедія сталася сьогодні, 10 серпня, вдень, у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини.

За попередніми даними, під час купання загинули жінка та двоє чоловіків. Їхні особи наразі встановлюються.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС. Наразі встановлюються повні обставини інциденту, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліція вкотре закликає мешканців та гостей Одещини суворо дотримуватися правил воєнного стану: не відвідувати пляжні ділянки, доступ до яких заборонено, і відпочивати лише на офіційно дозволених пляжах.

Як відомо, у курортному селищі Затока Одеської області стався вибух міни

Читайте також:

Теги: Одеса пляжі міни вибух поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер угруповання, 36-річний українець, проживав на території Республіки Молдова
Українець створив схему фейкового пригону авто з-за кордону: збитки перевищили 2 млн грн
7 серпня, 11:19
Горить НПЗ в Адлері
Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
3 серпня, 06:37
П’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку
Конфлікт із ТЦК у Вінниці: поліція затримала п’ятьох чоловіків, їм загрожує сувора кара
2 серпня, 16:39
Слідство підозрює, що службові особи навчальних закладів зарахували студентів призовного віку з метою їхнього ухилення від мобілізації
Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
25 липня, 08:35
Пошукові-рятувальні роботи на місці удару завершені
Атака дронів на Одесу. Рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка
24 липня, 20:23
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
«Мінував» заклади у Чехії, Словаччині та Литві: мешканець Дніпра отримав підозру
22 липня, 15:18
У Росії гучно
У Ростовській області безпілотники атакували залізничну станцію
21 липня, 02:51
Безпілотник, який пролітав у Московській області
Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
18 липня, 06:01
У містах працювала ППО
У Миколаєві та Чугуєві прогриміли вибухи
11 липня, 02:34

Новини

Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ
Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ
Замість штрафу: працівниця Одеської митниці вимагала понад 270 тис грн хабаря
Замість штрафу: працівниця Одеської митниці вимагала понад 270 тис грн хабаря
П’ятирічний хлопчик загубився та пройшов 8 км узбережжям: як закінчилась історія
П’ятирічний хлопчик загубився та пройшов 8 км узбережжям: як закінчилась історія
Утік із бойфрендом? На Одещині патрульний незаконно виїхав за кордон
Утік із бойфрендом? На Одещині патрульний незаконно виїхав за кордон
Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря
Екологи в Одесі взялись досліджувати «цвітіння» Чорного моря

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8727
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
7493
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
6038
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
3010
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua