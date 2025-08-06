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Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре»
Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Судноплавство дунайським гирлом було припинено після вибуху корабля на земснаряді

Сьогодні, 6 серпня, Україна відновлює рух морським підхідним каналом гирла «Бистре» на річці Дунай, який з’єднує судновий хід із Чорним морем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Адміністрацію морських портів.

Канал використовуватиметься для заходу та виходу суден у морські порти України. Судноплавство дозволене для суден з осадкою до 4,5 метра, лише у світлий час доби та з обов’язковим супроводом лоцмана.

Перед відновленням роботи фахівці, зокрема військові, провели проміри глибин і протимінне обстеження в районі аварійного земснаряда «Інгульський». За результатами перевірок ухвалено позитивний висновок і визначено безпечний альтернативний маршрут. Також виконано роботи з перевірки технічного стану каналу та організації безпечного руху суден у взаємодії з профільними службами.

Як відомо, 24 липня у дельті Дунаю в Одеській області стався вибух на судні-земснаряді. Судно перебувало на гирлі для проведення планових робіт з 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників Адміністрації морських портів.

Нагадаємо, у Середземному морі вибухнув танкер Vilamoura, що належить до «тіньового флоту» РФ та перевозив понад мільйон барелів нафти.

До слова, китайська державна суднобудівна корпорація створила перший в КНР високоінтелектуальний корабель для дослідження океану.

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Теги: Одещина Дунай корабель

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