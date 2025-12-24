Нове підвищення акцизів. Як зміниться ціна на пальне з 1 січня ?

Нове підвищення акцизів: чи буде зростання цін на пальне та чи отримає бюджет те, на що розраховує?

З 1 січня відбудеться планове підвищення акцизів на моторне пальне:

Бензин – на 1,75 грн/л;

– на 1,75 грн/л; Дизпальне – 2,25 грн/л;

– 2,25 грн/л; Автогаз – 1,5 грн.

Між тим є всі передумови вважати, що попри підвищення податку кінцева ціна на АЗС не зміниться. Через зниження світових цін на нафту і нафтопродукти закупівельна вартість останнім часом суттєво зменшилась і цього буде достатньо, щоб перекрити зростання акцизу. Принаймні це стосується мереж середнього цінового діапазону та вище. Не виключаю, що у «лоукостів» ціна може підрости на 1,5 грн/л

Трохи інша ситуація по скрапленому газу (LPG), де необхідного демпферу немає ні у кого. На повноцінні 1,5 грн/л навряд зросте, але 1-1,2 грн/л скоріш за все буде додано.

Нагадаю, що підвищення акцизів є плановим і було запрограмоване у законопроекті, прийнятому ще влітку 2024 р. Це вже третє підвищення: перше було з 1 вересня 24-го, друге – з 1 січня 25-го.

В результаті щодня у 2025 року державна казна отримувала на 100 (!) млн грн акцизів більше, ніж у 2024-му. У 2026-му ця сума зросте ще на 62 (!) млн грн ЩОДОБОВО. Не знаю, навіщо уряд тоді видумав легенду про підвищення акцизів як виконання якихось євростандартів, якщо правда в тому, що ці гроші насамперед потрібні для фінансування оборони. Невже про це соромно говорити?

З початку програми акциз на бензин зросте на 6 грн/л, дизпальне – на 7, автогаз – на 8 грн/л.

З наступного року разом з ПДВ у кожному літрі бензину буде 25 грн податків, у дизелі – 22, у літрі автогазу – 16 грн/л. Кожен порахує сам, скільки його грошей піде в бюджет.

В цьому контексті не можна не вказати і на проблеми. Як це часто буває, разом з податками на пальне зростає і дірка, через яку ці бюджетні гроші витікають. Кількість електромобілів у 2025 році збільшилась майже вдвічі і наразі оцінюється у 225 000 одиниць. Податків рух цієї купи електрокарів фактично не передбачає. Як не передбачає й мит, внеску у Пенсійний фонд та акцизу. Це справжній офшор. Пільги у бідній Україні настільки безпрецедентні, що за часткою електрокарів в загальному парку ми вже випередили більшість країн Європи!

За нашими оцінками, в 2025 році бюджет втратив на «електрифікації транспорту» понад 40 млрд грн, у 2026-му, завдяки поверненню хоча б сплати ПДВ при імпорті, не дорахується «лише» понад 20 млрд грн. Можна їх відмінусувати від тих 62 млрд грн «паливних» акцизів, які мають поповнити казну у наступному році.

В Британії уряд вже думає над податком з милі для електрокарів, бо бюджетні втрати набули фантастичних масштабів. Цікаво, наш уряд теж чекатиме цього, чи все ж візьметься оцінку оптимальної паливної моделі, яка буде працювати на бюджет України, а не китайських виробників електрокарів? Якщо ми про біо, енергонезалежність та ефективність для бюджету, то нам треба популяризувати біоетанол, який ми самі виробляємо і в осяжному майбутньому будемо мати можливість замістити 1 млн т імпортного бензину.