В Одесі повітряна гімнастка зірвалася з висоти під час виступу у клубі (відео)

В одеському пляжному нічному клубі «Ібіца» під час шоупрограми стався нещасний випадок – повітряна гімнастка впала з висоти та зазнала травм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на odessa-life.

Інцидент трапився під час виконання номера «Медуза», коли двоє артисток піднімалися вгору. Раптово обірвався один із тросів, і одна з дівчат з криком зірвалася вниз. При цьому жодної страховки на ній не було.

Свідки події розповідають, що адміністрація клубу довго не викликала швидку допомогу й навіть забороняла робити це відвідувачам. Зрештою постраждалу забрала приватна швидка, однак її стан поки що не розголошується.

Сам клуб ситуацію не коментує. Тим часом у Нацполіції Одеської області підтвердили tsn.ua, що дівчину госпіталізували, і зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

