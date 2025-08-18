Головна Одеса Відео
В Одесі повітряна гімнастка зірвалася з висоти під час виступу у клубі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За словами відвідувачів клубу, адміністрація не поспішала викликати швидку дівчині
За словами відвідувачів клубу, адміністрація не поспішала викликати швидку дівчині
фото: скриншот з відео

Дівчину госпіталізували, правоохоронці з’ясовують усі обставини події

В одеському пляжному нічному клубі «Ібіца» під час шоупрограми стався нещасний випадок – повітряна гімнастка впала з висоти та зазнала травм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на odessa-life.

Інцидент трапився під час виконання номера «Медуза», коли двоє артисток піднімалися вгору. Раптово обірвався один із тросів, і одна з дівчат з криком зірвалася вниз. При цьому жодної страховки на ній не було.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Інсайдер Одеса (@insiderodesa)

Свідки події розповідають, що адміністрація клубу довго не викликала швидку допомогу й навіть забороняла робити це відвідувачам. Зрештою постраждалу забрала приватна швидка, однак її стан поки що не розголошується.

Сам клуб ситуацію не коментує. Тим часом у Нацполіції Одеської області підтвердили tsn.ua, що дівчину госпіталізували, і зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

До слова, 18 серпня російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі.

