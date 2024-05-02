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Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Чи дійсно в Росії закінчується бензин?

glavcom.ua
Атаками українських дронів ворогу було завдано прямих фінансових збитків на сотні мільйонів
ілюстративне фото

«Треба працювати й надалі, а не заспокоювати себе новинами з посиланням по джерела у РФ»

З самого початку трохи напружила стаття в Politico з проводу російських НПЗ та того, що Росія залишилась без бензину.

Я дуже хотів би, щоб це було правдою, але це не так. Ніякого 10%-вого збільшення цін на нафтопродукти останнім часом не спостерігається, є навіть деяке зниження по окремих базисах. Це дуже легко відслідкувати по російським біржам, хоча газета посилається на якісь урядові дані.

Нема новин й щодо дефіциту.

З наявних цифр можемо говорити про скорочення експорту дизпального й бензину (ембарго було введено ще до масованих ударів нашими безпілотниками).

Тим не менш, ці атаки вважав і вважаю дуже ефективними, оскільки витративши декілька мільйонів доларів ворогу було завдано прямих фінансових збитків на сотні мільйонів. Я вже не кажу про руйнування по міфу про закрите російське небо та необхідність розтягнення захисту на нові об’єкти.

У нас багатьом хочеться швидких перемог. Такого не буває. Зупинити дроном НПЗ дуже складно: виробництво переводять на інші лінії, а обладнання рано чи пізно буде полагоджено.

Але ця зброя відпрацьовує себе на тисячі відсотків! Тому треба працювати й надалі, а не заспокоювати себе новинами з посиланням по джерела у РФ. Можливо, це і є мета таких публікацій.

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Теги: росія нафтопродукти ембарго бензин

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Сергій Куюн

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