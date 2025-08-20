Окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині: є постраждала

На Одещині є влучання

Унаслідок атаки постраждала одна людина

У ніч проти 20 серпня російська терористична армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок чого виникли пожежі, є постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

«Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога.

«Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни. Тримаємося!», – наголосила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Також росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині. Російські терористи скерували ударні безпілотники по приватному сектору громади.