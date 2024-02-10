Протести у Польщі. Чи зміниться ціна на пальне в Україні?

Маємо ще раз усвідомити, що розраховувати ми маємо насамперед тільки на самих себе

Які ми виявляється страшні! Вчора розпочався новий страйк фермерів у Польщі. Обіцяють заблокувати все прикордонні переходи.

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Питають, як вплине на постачання пального? Відповідаю – ніяк. Для ринку була несподіванка восени, коли блокування відбулося вперше. Тоді це відчули споживачі скрапленого газу, оскільки 30% імпорту заходило автотранспортом через польський кордон. Ціна злетіла на 30%, з 27 до 36 грн/л й вище.

Ринок цей урок вивчив, перейшов на залізницю та почав більше купувати на Півдні. Дефіцит було подолано, вже в січні ціна провалилась на окремих АЗС нижче 26 грн/л.

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Тому вже всі знають, що робити.

Єдине, що досі важко зрозуміти, як люди можуть бити у спину своєму сусіду, який стікає кров’ю, захищаючи тебе від орди?

Маємо ще раз усвідомити, що розраховувати ми маємо насамперед тільки на самих себе. Кожен має робити все можливе й навіть більше.