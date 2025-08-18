Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)

Внаслідок п’яти влучань дронами пошкоджено сім нафтових резервуарів

У ніч на 18 серпня росіяни в черговий раз завдали удару безпілотниками по нафтовим терміналам азербайджанської державної компанії Socar, через що зайнялася масштабна пожежа, пише «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці», – повідомив він.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Одеській області, Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

«Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг «Укрзалізниці», – повідомили рятувальники.

Ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що сьогодні вночі російська армія вже вдруге атакувала нафтові термінали азербайджанської нафтової компанії Socar в Одеській області.

«Це вже не помилка, такі удари можуть кваліфікуватися як навмисний напад на цивільну інфраструктуру Азербайджану в Україні. Вони мають ознаки воєнних злочинів», – написав він.

Оскільки SOCAR є державною компанією, прокуратура країни має право відкрити кримінальне провадження за принципом екстериторіальної юрисдикції.

Сьогодні вночі російська армія вдруге атакувала нафтові термінали @SOCARofficial в Одеській області. Це вже не помилка, такі удари можуть кваліфікуватися як навмисний напад на цивільну інфраструктуру Азербайджану в Україні. Вони мають ознаки #ВоєнніЗлочини. Оскільки #SOCAR є… pic.twitter.com/2dnqrDj96O — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) August 18, 2025

«Важливим кроком може стати створення спільної міжнародної слідчої групи України та Азербайджану для розслідування цього інциденту. У випадку доведення умисного характеру дій – цей напад можна розглядати як акт агресії. Тоді Азербайджан може звернутися до ООН, посилаючись на порушення Резолюція Генасамблеї 3314 щодо визначення агресії 1974 року», – наголосив ексзаступник генпрокурора.

Гюндуз Мамедов повідомив, що внаслідок п’яти влучань дронами пошкоджено сім нафтових резервуарів.

As a result of 5 hits by Shahed drones, 7 oil storage tanks were damaged. The previous time the attack was also carried out with 5 drones, which indicates its deliberate nature.



Внаслідок п’яти влучань дронами «Шахед» пошкоджено сім нафтових резервуарів. Минулого разу атака… pic.twitter.com/y8vDeTTXlx — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) August 18, 2025

«Минулого разу атака також здійснювалася п’ятьма дронами, що свідчить про її цілеспрямований характер», – наголосив він.

Зазначимо, вперше об'єкт було атаковано 8 серпня.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Одесу великою кількістю «шахедів».

Напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами Росія нанесла показовий і цинічний удар по українським містам, заявив Володимир Зеленський.