Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)
Росіяни вдарили БПЛА по нафтовому терміналу азербайджанської нафтової компанії Socar
фото з відкритих джерел

Внаслідок п’яти влучань дронами пошкоджено сім нафтових резервуарів

У ніч на 18 серпня росіяни в черговий раз завдали удару безпілотниками по нафтовим терміналам азербайджанської державної компанії Socar, через що зайнялася масштабна пожежа, пише «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці», – повідомив він.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Одеській області, Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. 

«Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг «Укрзалізниці», – повідомили рятувальники.

Ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що сьогодні вночі російська армія вже вдруге атакувала нафтові термінали азербайджанської нафтової компанії Socar в Одеській області.

«Це вже не помилка, такі удари можуть кваліфікуватися як навмисний напад на цивільну інфраструктуру Азербайджану в Україні. Вони мають ознаки воєнних злочинів», – написав він.

Оскільки SOCAR є державною компанією, прокуратура країни має право відкрити кримінальне провадження за принципом екстериторіальної юрисдикції. 

 

«Важливим кроком може стати створення спільної міжнародної слідчої групи України та Азербайджану для розслідування цього інциденту. У випадку доведення умисного характеру дій – цей напад можна розглядати як акт агресії. Тоді Азербайджан може звернутися до ООН, посилаючись на порушення Резолюція Генасамблеї 3314 щодо визначення агресії 1974 року», – наголосив ексзаступник генпрокурора.

Гюндуз Мамедов повідомив, що внаслідок п’яти влучань дронами пошкоджено сім нафтових резервуарів.

«Минулого разу атака також здійснювалася п’ятьма дронами, що свідчить про її цілеспрямований характер», – наголосив він.

Зазначимо, вперше об'єкт було атаковано 8 серпня.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Одесу великою кількістю «шахедів».

Напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами Росія нанесла показовий і цинічний удар по українським містам, заявив Володимир Зеленський.

Теги: Одеса війна Одещина

