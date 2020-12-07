Чи несе Україні загрозу легалізація канабісу?

Країна, яка орієнтується на думка не молоді, а на бабусь, ризикує замість 21 століття опинитися в 19-му

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Мне нравится, когда украинские политики и законодатели ведут себя, как прогрессивная власть. Когда генерируют идеи и законопроекты, которые опережают другие страны и делают нас авангардом. Конечно, они меня такими результатами особо не балуют. Да никогда не баловали, если честно. В лучшем случае копируют чужой хороший опыт с опозданием. С большим опозданием. И очень неохотно. Даже новый состав Верховной Рады, где средний возраст депутатов уже наверняка ниже моего, поражает косностью и консерватизмом. Максимум на что их хватает – немного усложнить жизнь ФОПам, ссылаясь на зарубежный опыт. Ребята, а что-то хорошее и не требующее от государства вложений вы можете сделать? Даже не первыми, а в качестве повторения?

Итак, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который предполагает исключение каннабиса из списка запрещенных веществ на федеральном уровне. Проект закона также предусматривает перечисление средств от акцизного налога на продукты каннабиса на поддержку пострадавших от действий наркоторговцев, а также снятие судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия. Отмечается, что в Соединенных Штатах 38 из 50 штатов разрешили применение марихуаны по медицинскому назначению, еще в 15 штатах и в столичном округе Колумбия разрешено ее употребление в рекреационных целях.

Дорогие депутаты, почему бы и нет? КПСС не одобряет? Так уже нет давно такой партии. Бабушки у подъездов будут против? Да и черт с ними. Страна, которая ориентируется на мнение не молодежи, а на бабушек, рискует вместо 21 века оказаться в 19-ом. И Черновецкий станет президентом. Давайте немного прогрессивнее уже быть. Легализация канабиса не только медицинского, а обычного – вообще не несет угрозы. Нидерланды, Канада – сколько вам еще примеров нужно? Вот, США наконец собрались, при всем их консерватизме. А мы остаемся в рамках еще советской ментальности. С алкоголем, но строжайшим запретом на марихуану. При Союзе это хоть экономически было оправдано с государственной монополией на производство алкоголя. А сейчас даже экономики тут нет. Одна косность традиций. Ну и интересы мафии, которая щедро делится с людьми в погонах…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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