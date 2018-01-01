«Хроніки мосту, який падає»: як окупанти будують міст у Керченській протоці

Ви будете сміятися, але у будівельників Керченського моста знову проблеми

Мовою оригіналу Строители не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке «Насып — Фарватер» в районе Керченского полуострова. Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту. Пока строители не могут объяснить, что стало причиной – ошибка в расчетах или проседание

Ви будете сміятися, але у будівельників Керченського моста знову проблеми

Мовою оригіналу

Строители не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке «Насып — Фарватер» в районе Керченского полуострова. Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту. Пока строители не могут объяснить, что стало причиной – ошибка в расчетах или проседание опор в сложный грунт. Но то, что это только начала увлекательного сериала «хроники падающего моста» для специалистов очевидно.

История этого строительства уходит далеко в прошлое. Проекты составляли несколько раз при СССР и даже во время немецкой оккупации. Но всякий раз геологический анализ показывал, что на имеющемся донном грунте ни один мост долго не простоит. Пришлось ограничиться паромной переправой. То есть даже весь промышленный и финансовый потенциал Советского Союза пасовал перед реальностью. Но нынешнее руководство России решило с этим поспорить.

Первый тревожный звоночек прозвучал еще на стадии тендера. Конкурс проводили трижды, но желающих взяться за эту работу так и не нашли. Трижды! Пришлось отдать подряд старому другу Путина Ротенбергу и его компании «Стройгазмонтаж». Цена вопроса даже для российского бюджета заоблачная – порядка пяти миллиардов долларов. Кстати, это в три раза дороже строительства самого длинного моста в мире между Шанхаем и Нанкином, длина которого составляет 164,8 км. Он обошелся в 1,46 млрд долларов. Для того, чтобы собрать эти 5 миллиардов в РФ закрыли сразу несколько инфраструктурных проектов. Слишком большие расходы. Ну а дальше, как в мультфильме про Чебурашку: «Мы строили, строили и наконец построили – ура товарищи». Почти построили. Не получилось.



Подобные проекты вообще можно строить только на очень прочном грунте, желательно на скальном. И невозможно на илистом дне, которое как раз в Керченском проливе. Специалистам это было понятно с самого начала, но связанные с Крымом вопросы для Кремля не геология и не экономика, а в первую очередь политика. Так что всеми правдами и неправдами мост сдадут к марту 2018 года. И именно с этим «результатом» Путин пойдет в президенты. «Крымнаш» вторая сенрия. А потом мост рухнет, обвалится и просядет – процессы идут уже сейчас под весом самих конструкций, а если дать дополнительную нагрузку в виде транспорта и поездов – все произойдет еще быстрее.



Впрочем, после выборов Путина мост Кремлю будет уже не нужен. И Крыму, кстати, тоже. После возвращения полуострова в Украину снова начнут работать сухопутные транспортные и железнодорожные коридоры. А остатки моста будут еще какое-то время служить памятником российской жадности и глупости.

Джерело: Донецкие вести

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